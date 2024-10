Scambio di accuse tra Bezzecchi e Vinales dopo il brutto incidente a Phillip Island

Il brutto incidente che ha visto coinvolti Maverick Vinales e Marco Bezzecchi nella Sprint di Phillip Island ha avuto una coda decisamente polemica e accesa nei toni. I due si sono scambiati critiche e accuse per l'accaduto, mentre gli steward hanno ritenuto colpevole l'italiano punendolo con un long lap penalty scontato nella gara della domenica.

VINALES DURISSIMO Subito dopo la gara Sprint, Vinales ai microfoni di DAZN Spagna aveva utilizzato toni molto forti: ''Spero che arrivi una penalizzazione pesante per Bezzecchi. Io non ho paura, per me è lo stesso, ho già provato tutte le sensazioni possibili. Quindi nel caso andrò a tutta, se non fanno nulla sarà caccia aperta. E io andrò alla morte, mi sono rotto di essere tirato giù. Questo è ciò che penso. O mettono delle regole, o tutti correranno con il coltello tra i denti per buttare giù i rivali''. Successivamente alla decisione presa dalla Direzione Gara, ai microfoni di Sky Sport lo spagnolo è tornato su queste frasi, chiarendo le sue intenzioni: ''Non ho detto ‘se non penalizzano Bezzecchi sarà guerra’ ma ho detto ‘se non penalizzano Bezzecchi sappiamo qual è il metro di giudizio e allora io andrò addosso agli altri’. Ho visto che gli steward hanno fatto il loro lavoro e hanno messo un limite all’aggressività. Sto aspettando che Bezzecchi venga a chiedere scusa, ieri mi ha detto che sarebbe venuto nel box, ma ancora non l’ho visto''.

LA REPLICA DI BEZZECCHI Dal fronte italiano è arrivata una replica che contiene tutto tranne che delle scuse. Bezzecchi ha spiegato che l'incidente è nato da una frenata anticipata di Vinales: ''È stata una situazione strana. Maverick mi ha superato sul rettilineo con la scia, poi la mia moto si è spostata a sinistra, ho dovuto inclinare la moto mentre ero ancora sul rettilineo. Il vento mi spingeva sul cordolo esterno. Il problema è che mentre facevo questo Maverick si è messo esattamente davanti a me in frenata. Ha frenato prima. Dal video si può vedere che ha frenato, poi ha rilasciato, poi ha frenato di nuovo. Quando si frena al punto giusto, non si rilascia il freno''. Bezzecchi ha aggiunto che le caratteristiche di quel punto di Phillip Island hanno poi contribuito al disastro: ''Quando l'ho visto ho provato a continuare ad andare a destra, ma sono stato risucchiato dalla scia. Non ho potuto fare nulla per evitare il contatto. Di solito chi è dietro è quello che si prende la colpa. Ma per esempio l'anno scorso in Qatar con Bagnaia e Di Giannantonio e a Valencia con Martin e Pecco è stato esattamente lo stesso. Erano solo un altro tipo di curva, un po' più lenta, un po' meno ventosa, un po' meno in stile Phillip Island. È una situazione che poteva capitare, ma fortunatamente per gli altri, sono riusciti a evitare il disastro''.

LO SCONTRO FINALE Anche sulla ricostruzione dell'episodio i due non si trovano d'accordo. Sempre ai microfoni di Sky Sport, Vinales ha infatti replicato: ''Ho frenato dove freno sempre, non prima. Ho sentito tanta gente dire cose strane, se sapete fare le gare, mettete la tuta e venite al mio posto''. Bezzecchi invece lo ha attaccato per la sua reazione a caldo dopo la caduta, quando gli è andato incontro gesticolando e insultandolo mentre era ancora per terra: ''Non mi è piaciuto il suo comportamento subito dopo l'incidente. Se fosse stato il contrario, sarei andato a controllare come stava l'altro pilota invece di mostrare il dito medio e dirmi 'fanc***' molte volte dopo che ci siamo scontrati a 300 km/h''.

