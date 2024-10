MotoGP Thailandia 2024, le pagelle di Buriram

Le pagelle del Gran Premio della Thailandia a Buriram: Bagnaia oltre il pensabile, Martin da ''Martinator'' a ''Calcolator'', Acosta ci porta nel futuro. Marquez e Morbidelli chiedono troppo alla loro confidenza con la pioggia. Quartararo sfortunato, Bastianini e Bezzecchi, errori pesanti.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Comunque vada a finire il mondiale, lui non deve dimostrare più nulla: è nel gotha dei dieci più forti di sempre, Oggi aggiunge una skill alle sue già infinite: modalità pioggia.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Rischia tantissimo, troppo. Si salva in più di un'occasione (soprattutto quando gli cade Marquez davanti) e capisce che è meglio accontentarsi. E per forza, ci sono 20 punti d'oro.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Dopo una parte centrale di stagione sofferta, Pedrito è tornato, e nonostante qualche errorino di generosità, rimonta fino alle terza piazza inscenando duelli e sorpassi che danno gusto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 9 - Diggia è uno specialista del bagnato e nonostante i movimenti limitati dalla spalla infortunata, lui fa una gara pazzesca che termina ai piedi del podio. Chapeau!

JACK MILLER - VOTO 7,5 - Se altri sono specialisti, lui è il maestro del bagnato, peccato che la pista sia andata via via asciugandosi. Lui comunque ha retto bene, e il quinto posto, davanti al compagno, dà morale.

MARC MARQUEZ - VOTO 5 - Oggi ne aveva per andare a vincere, ma c'era qualcuno in pista che ne aveva almeno quanto lui. È stato il primo a sbagliare e l'ha pagata cara. Ma il prossimo anno ci si divertirà.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Dopo la solita, eccellente, partenza si pensava di vederlo più avanti, su una pista che ama e dove lo scorso anno fece podio. Invece è rimasto un po' lì, e nel finale è calato.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Oggi sembrava in grado di fare un gran bel risultato ma la troppa foga nel sorpasso con Quartararo (con penalità) e la risalita furente gli costano una caduta pesante. Peccato.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Sfortunato al via, rimonta bene ma un errore grave in curva-8 gli costa tanti punti nella lotta al terzo posto con Marquez. Poi torna in sella ma porta a casa solo due punticini.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Domenica sfortunata, dopo una partenza eccezionale viene preso dal rimontante Morbidelli e cade. Torna in sella ma non può fare nulla e chiude sulla soglia dei punti.

I voti degli altri

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Tra le difficoltà dell'Aprilia lui è la costante positiva. Serve uno step.

JOHANN ZARCO - VOTO 8 - Lui è un altro che sul bagnato tira fuori più del massimo: ottavo e ottimo!

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6,5 - Fisicamente malconcio, perde l'ottava pazza solo nel finale, stremato.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6 - Cade nel giro d'allineamento, scatta ultimo ma rimonta fino alla 10° piazza.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Buona gara per Luca che, lontano dai riflettori, continua a crescere.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 - Terz'ultima gara dell'anno. Lotta e fa quel che può, ormai se le gode.

JOAN MIR- VOTO 5 - Al di là della speronata subita da Marquez, ultimamente resta la peggiore Honda.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Poteva essere una gran giornata ma non è perfetto al via e poi cade.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4 - Cade all'ottavo giro quando la gara era ancora tutta da decidere.

ALEX RINS - VOTO 4 - Cade nelle fasi finali ed è un peccato, perché non riesce a trovare il feeling giusto.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - Sistende al penultimo giro, dopo un buon avvio seguito da un calo.

LORENZO SAVADORI - VOTO 5 - Perseverare (nel cadere) è diabolico, anche se sei un substitute rider.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2024