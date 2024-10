MotoGP Thailandia 2024. Pole di Bagnaia, Martin e Marquez cadono ma sono vicini

Nel sabato mattina di Buriram i giochi iniziano a farsi molto seri. Il poleman del Gran Premio della Thailandia è Francesco Bagnaia, che firma un eccellente 1:28.700 (nuovo record del tracciato thailandese) e si mette dietro il compagno di squadra Enea Bastianini e Jorge Martin, caduto nel corso del secondo run mentre stava registrando intermedi in linea con quelli del campione del mondo. Buon per lui che nessun è riuscito a migliorarsi nell'ultimo giro (complice anche la bandiera gialla esposta dopo la caduta di Johann Zarco) e che conserva il suo posto in prima fila. Seconda fila per il buon Marco Bezzecchi, che precede Marc Marquez (caduto anch'esso all'inizio del secondo run) e l'ottimo Fabio Quartararo, particolarmente a suo agio su una pista dove la Yamaha sembra essere meno distante dalle altre moto, soparttutto dalla Ducati che firma le prime cinque posizioni in griglia. Terza fila per Pedro Acosta con la sua KTM, davanti ad altre due Ducati, quelle di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Quarta fila, infine, per l'Aprilia di Maverick Vinales, la Ducati di Franco Morbidelli (caduto anch'esso verso la fine della sessione) e Zarco (Honda). Dalla Q1 erano saliti in Q2 con tempi eccellenti, non lontanissimi dal fresco record della pista timbrato ieri da Marc Marquez, l'ottimo Quartararo in 1:29.406, e Di Giannantonio poco lontano. In quinta fila scatterà Brad Binder con la KTM, a podio lo scorso anno, davanti ad Aleix Espargaro, tornato in sella dopo l'unfit di ieri, e all'altro pilota ufficiale KTM, Jack Miller. Augusto Fernandez con la quarta KTM aprirà la sesta fila, davanti ad Alex Rins (Yamaha) e Taka Nakagami (Honda). Settima fila per le altre due Honda di Joan Mir e Luca Marini, separate dall'Aprilia di Raul Fernandez. Ultima fila solitaria per Lorenzo Savadori, sostituto di Miguel Oliveira nel team Trackhouse Racing.

Risultati Qualifiche MotoGP Thailandia 2024

A record 22nd pole position! @PeccoBagnaia is now the Ducati rider with the most poles in history! ✅#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/S38r6euF9t — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/10/2024