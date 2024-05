MotoGP Catalunya 2024, Espargaro da record al venerdì. Marquez fuori dalla Q2

Il weekend del Gran Premio di Catalunya, sulla pista del Montmelò, si è aperto con la consueta sessione di prove libere del lunedì mattina. Tutto secondo le attese per gran parte dei favoriti della vigilia, con il miglior tempo messo a referto dal solito Jorge Martin, che con il tempo di 1:39.579 ha preceduto l'altro ducatista Marc Marquez, padrone di casa tra le curve del Circuit de Catalunya, e le KTM di Brad Binder e Pedro Acosta. Completa la top 5 Aleix Espargaro, specialista della pista catalana e fresco di annuncio dell'addio alla MotoGP a fine stagione. Il pilota dell'Aprilia punta a fare bene su una pista dove ha già vinto in passato. L'unico italiano in top 10 è Francesco Bagnaia, il campione del mondo che ha chiuso in settima posizione dietro all'altro padrone di casa Alex Marquez, entrambi su Ducati, e davanti ad Augusto Fernandez (KTM), Jack Miller (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia). Nascosti due dei favoriti del weekend: Maverick Vinales, 11° con la sua Aprilia, ed Enea Bastianini, addirittura 19°. Non benissimo gli altri italiani con Di Giannantonio 14°, Luca Marini (lui in risalita rispetto alle secche di inizio stagione) in 17° piazza, Franco Morbidelli 21° e Marco Bezzecchi 22°.

Here comes @88jorgemartin with a 1:39.579! ⏱️



The Spaniard goes quickest with less than 4 minutes to go 💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/heTKbPol6F — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

PREQUALIFICHE I giochi si sono fatti seri al pomeriggio, nel corso dell'ora di prequalifiche decisa nelle battute finali con tanti piloti raccolti in pochi decimi (i primi otto in 269 millesimi). Il più veloce di tutti è stato Aleix Espargaro che con il tempo di 1:38.562 ha stabilito il nuovo record della pista di Barcellona. Alle sue spalle le pimpanti KTM di Brad Binder e Pedro Acosta. La migliore delle Ducati è quella di Francesco Bagnaia, quarto a 133 millessimi dall'Aprilia leader, poi ancora una KTM, quella di Jack Miller prima di un terzetto di Ducati GP24, quelle guidate da Jorge Martin, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Avanzano alla Q2 diretta anche Alex Rins con una Yamaha in crescita e Maverick Vinales, scontento invece della sua Aprilia. Non riesce ad arpionare un posto tra i dieci Marc Marquez, che nel finale abortisce l'ultimo tentativo per via della caduta di suo fratello Alex, rispettivamente 12° e 11° in classifica.

VEDI ANCHE

A new record for the Capitano! 🤯@AleixEspargaro sets a 1:38.562! He's shining at home indeed 🚀🚀🚀#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/l2VlRXkSUv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

Risultati Prove libere 1 MotoGP Catalunya 2024

Friday morning job done by @88jorgemartin! 👍



One second covers the top 16 as current #MotoGP World Championship leader takes top honours ⚡️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/nhjCgmdXmI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Catalunya 2024

🤩 @AleixEspargaro tops Friday in his backyard! @BradBinder_33 bounces back from two crashes to take second whilst @marcmarquez93 is one of the few big names who will appear in Q1 🏁#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/IgEmBJoOOz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/05/2024