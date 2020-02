Primo contatto

CHE BATTAGLIA! Wow! Che bagarre. Guardando il segmento delle enduro stradali di media cilindrata è la prima esclamazione che mi viene in mente. Non vorrei essere nei panni di chi oggi ne valuta l’acquisto, tutte le case hanno a listino una moto in questo segmento cruciale per il mercato, e quasi tutte si sono aggiornate di recente. Triumph non è da meno: la Tiger è da anni tra le più apprezzate, ma la concorrenza s’è fatta agguerrita ed è giunto il momento di tirare fuori gli artigli (scusate il gioco di parole pessimo), rinnovando da cima a fondo il precedente modello per stare al passo con i tempi. Sempre tre cilindri, sempre tante versioni, sempre stile inconfondibilmente Triumph. Signori ecco la Tiger 900… Dai che si va!

NUOVO DESIGN Proprio dallo stile inizio a raccontarvi la nuova Tiger 900. I designer di Triumph hanno pensato a linee ancora più aggressive, che dessero – passatemi il termine – maggior presenza scenica alla loro enduro stradale. Sono stati completamente riprogettati il faro anteriore e quello posteriore (entrambi full LED come le frecce) così come il serbatoio, più stretto al cavallo ma ciò nonostante più capiente di un litro rispetto al passato (20 litri contro 19). Le finiture, vero marchio di fabbrica Triumph, sono ineccepibili anche questa volta, così come le verniciature. Personalmente adoro il kakhi green accoppiato al telaio bianco della Rally Pro!

IL MOTORE L’Euro5 non perdona, il giro di vite è di quelli importanti, ecco dunque che anche Triumph sceglie di aumentare la cilindrata per rientrare all’interno dei paletti imposti della normativa, senza però compromettere le prestazioni e il piacere di guida. I tecnici inglesi hanno stravolto il leggendario motore a tre cilindri, aumentandone la cilindrata fino a 888 cc, cambiandone l’ordine di scoppio per aver maggior coppia ai medi e bassi regimi. La potenza dichiarata, stando alla scheda tecnica, è ancora 95 cv (che la rende depotenziabile per la guida con patente A2) ma è meglio distribuita lungo tutto l’arco del contagiri, mentre la coppia aumenta fino a 87 Nm (contro i precedenti 79) dati che, secondo Triumph, permetterebbero alla nuova Tiger 900 di ottenere il miglior tempo della sua categoria nello 0-100 km/h. Il motore è stato stravolto non solo per ottemperare alle normative, ma anche per migliorare il comportamento della Tiger in fuoristrada. La coppa dell’olio è ora meno ingombrante, il raadiatore si è diviso in due unità e l’airbox è stato spostato sotto la sella per facilitarne la manutenzione e ridurre i costi di gestioni (meno ore di mano d’opera, meno esborso economico)

MESSA A DIETA Gli ingegneri inglesi hanno messo a stecchetto la crossover media, contribuendo in parte alle prestazioni da record. La cura dimagrante ha coinvolto componenti del motore ma soprattutto il telaio a traliccio in acciaio, ampiamente modificato, che ora sfrutta tubi di minor diametro per un risparmio sul piatto della bilancia di ben 5 kg. Inediti sono anche il telaietto reggisella in alluminio – ora imbullonato al telaio principale – e lo scenografico forcellone che prevede delle asole per buttare giù ancora qualche etto. Il peso varia in base alle versioni (adesso vi spiego bene): si parte dai 194 kg a secco per la Tiger GT fino ai 201 kg della Rally Pro.

MENO CONFUSIONE Alzi la mano chi in passato guardando il complesso albero genealogico delle Tiger non ha provato smarrimento, confusione e nausea. Mille versioni, altrettanti allestimenti, con il risultato che nemmeno i possessori erano in grado di dirvi quale versione stessero guidando. La Tiger 900 sarà ancora commercializzata in diverse versioni, ma ora la divisione è molto più semplice da capire. Innanzitutto c’è la base, semplice e con un prezzo d’attacco interessante; poi le versioni GT e Rally, con la prima caratterizzata dalla ruota da 19” all’anteriore mentre la seconda, più avventuriera, monta il 21 e sospensioni con maggiore escursione. Entrambe sono affiancate da una versione PRO che offre il massimo della tecnologia a disposizione.

SOSPENSIONI E FRENI TOP Proprio le sospensioni sono tra le più importanti novità della Triumph Tiger 900 2020. Le versioni GT adottano sospensioni Marzocchi, con una forcella da 45 mm totalmente regolabile e mono regolabile in precarico ed estensione, l’escursione utile è di 180 mm all’anteriore e 170 mm al posteriore. Stesse regolazioni per le sospensioni Showa adottate sulle Rally, ma con escursione maggiorata fino a 240 mm all’anteriore e 230 mm al posteriore. La GT Pro è l’unica del lotto ad avere il mono ammortizzatore semi-attivo. Sono 5 le possibilità di setting per l’idraulica (che variano in base al riding mode selezionato) e 4 quelle per il precarico della molla (pilota, pilota e bagagli, pilota e passeggero, pilota e passeggero con bagagli). Colpisce l’incredibile upgrade fatto nel reparto freni, già punto forte della vecchia 800. All’anteriore infatti c’è una chicca da supersportive: una coppia di pinze Brembo Stylema ad attacco radiale che agisce su dischi da 320 mm (contro i 305 mm della Tiger 800), sovraintesa dall’ABS Bosch, di tipo cornering sulle versioni PRO. Le due versioni si differenziano anche per la scelta degli pneumatici: la Rally, infatti, sul suo cerchio da 21 pollici monta delle Pirelli Scorpion Rally in misura 90-90/21”, mentre la GT ha una misura e tipologia più stradale, 110-90/19”.

DIFFERENZE ERGONOMICHE E non è ancora finita, le versioni GT e Rally differiscono anche nell’ergonomia. A partire dall’altezza della sella da terra - 810-830 mm per le GT, 850-870 mm per le Rally – passando per la posizione delle pedane e conformazione dei comandi (leva snodabile per la Rally, posizione avanzata di 30 mm per la GT) finendo con la larghezza del manubrio (930 mm GT, 935 Rally). In comune c’è il parabrezza regolabile in movimento su 5 posizioni, così come la sella riscaldabile, ma sono nelle versioni PRO, anche per il passeggero.

NUOVA TECNOLOGIA Anche il comparto elettronico fa un bel balzo in avanti grazie alla nuova piattaforma inerziale a 6 assi che migliora il funzionamento del traction control e dell’ABS di tipo cornering. Tutto è controllabile tramite il Display TFT a colori di generose dimensioni (7 pollici) e ampiamente personalizzabile; le versioni PRO, inoltre, hanno di serie il modulo Bluetooth che permette di connettere il proprio smartphone alla strumentazione per rimanere sempre connessi e, come già accade sulla Scrambler 1200, gestire i comandi della GoPro. A completare la ricchissima dotazione, ma solo nelle versioni top di gamma, ci sono di serie il quickshifter bidirezionale e i sensori per il monitoraggio della pressione gomme.

PREZZI Tutte le 5 versioni di nuova Triumph Tiger 900 sono equipaggiabili con molti dei 65 accessori disponibili a catalogo, che comprende, tra l'altro, anche borse di varie dimensioni, protezioni tubolari più estese e tanto altro ancora. Anche questa volta la casa inglese propone due kit ispirazionali per esaltare al meglio le caratteristiche della Tiger: il Trekker pensato per i grandi viaggi su strada e l'Expedition più orientato all'avventura. Di seguito i prezzi di tutte le versioni di Tiger 900 2020.