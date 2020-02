ECCO I LISTINI L’attesa sta per finire, tra pochi giorni volerò in Marocco per raccontarvi tutto, ma proprio tutto, della nuova Triumph Tiger 900. Prima di scoprire come se la cava su strada e in fuoristrada, però, vi posso già anticipare i prezzi della nuova Enduro Stradale di Hinckley. In occasione della presentazione al pubblico tenutasi in fabbrica è stato comunicato il prezzo della versione d’accesso della Tiger 900, 11.800 euro. La gamma però si arricchisce di altri 4 modelli, diversi per vocazione: le stradali GT e GT Pro e le più specialistiche Rally e Rally Pro. Ecco quanto costano.

LE STRADALI I cerchi in lega da 19 pollici sono il biglietto da visita delle versioni GT della Tiger 900, che privilegiano l’utilizzo stradale a lungo raggio a quello fuoristradistico. Le versioni Pro aggiungono la regolazione elettronica del monoammortizzatore posteriore, Triumph Shift Assist, LED Fog Lights, cinque modalità di guida, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, il cavalletto centrale e la connettività My Triumph. Per i meno alti è disponibile anche una versione ad assetto ribassato

Prezzo GT: 13.400 euro f.c.

Prezzo GT Pro: 15.200 euro f.c.

Prezzo GT ribassata: 13.400 f.c.

LE OFF ROAD Grazie al cerchio anteriore da 21 pollici e le sospensioni a lunga escursione, la Tiger 900 Rally punta a far breccia nel cuore degli appassionati dell’avventura. Rispetto alla GT cambiano le sospensioni – Showa anziché Marzocchi – ma non l’impianto frenante, sempre caratterizzato dalle prestazionali pinze freno Brembo Stylema. Anche in questo caso la versione Pro si arricchisce di molti optional inclusi nel prezzo, come il Triumph Shift Assist, sei modalità di guida (anziché 5), sella riscaldabile e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.