COOMING SOON La vedremo in ''Birds of Prey'' e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, pellicola dedicata all’eccentrica compagna di scorribande del Joker, interpretata dalla splendida Margot Robbie. Di chi parliamo? di Triumph Street Triple RS: la naked di media cilindrata sarà infatti una delle protagoniste del film in uscita il prossimo 6 febbraio. In sella alla sportiva vedremo però la Cacciatrice, che insieme a Black Canary, Renee Montoya e la stessa Quinn daranno del filo da torcere al villan Roman Sionis, alias ''Maschera Nera''.

NAKED SPORTIVA La Street Triple RS di ''Birds of Prey'' è spinta da un 3 cilindri 765 cc, in grado di sviluppare una potenza di 123 CV e 77 Nm di coppia, mentre il peso si attesta intorno ai 166 kg. Per averla, dovete sborsare qualcosa come 16.300 euro. Per il film è stata realizzata una versione in livrea total black e un secondo modello promozionale, che riprende i tipici colori sgargianti esibiti proprio da Harley Quinn durante il film. Quest’ultima è davvero insolita, con la sua tinta arlecchino a rombi che riveste il corpo della naked top di gamma.

BLOCKBUSTERS Non è certo una novità vedere esemplari di Hinckley sul grande schermo. Di recente, la Casa britannica ha infatti prestato alcuni dei suoi modelli più famosi per blockbuster di grande successo. In ''Matrix'', la protagonista Trinity guidava una Speed Triple 955, in ''Torque - Circuiti di fuoco'' era presente una Triumph Daytona 955i, infine in ''Jurassic World'' una Triumph Scrambler guidata da Chris Pratt scorrazzava a tutto gas per la giungla infestata da dinosauri. Triumph ama il brivido.