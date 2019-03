Autore:

Danilo Chissalè

HINCLEY-RETORBIDO Sulle orme della Scuola di Enduro nata solo un anno fa in Inghilterra, la Triumph Adventure Experience arriva anche nel Belpaese, per la precisione a Retorbido (PV) tra i dolci pendii dei colli dell’Oltrepò Pavese. La training academy marchiata Triumph ha lo scopo di far familiarizzare i possessori di Tiger e della gamma Scrambler (Street Scrambler e Scrambler 1200) con la guida in fuoristrada, ma è anche in grado di dare utili consigli a chi, lontano dall’asfalto, ha già malizia.

PARCO GIOCHI La struttura si sviluppa su 27 ettari di proprietà privata che ospitano percorsi sterrati di tutte le difficoltà, dieci esercizi realizzati con ostacoli artificiali – alcuni veramente particolari come le Crazy Balls: delle palle di gomma oscillanti studiate per migliorare l’utilizzo di gas e frizione - e una flotta di 10 motociclette messe a disposizione da Triumph nel caso si volesse tutelare la propria moto dalle probabili (e giustificate) cadute.

TANTA PRATICA I corsi hanno la durata di una giornata e mezza, con la prima mezza giornata dedicata all’apprendimento teorico seguito da una giornata di esercizi sul campo prova e da un’escursione finale per verificare le tecniche apprese nel “mondo reale”. Il seguente sviluppo, secondo Gian Luca Canobbio, Project Manager della Triumph Adventure Experience, è l’ideale per far sedimentare la teoria… una sorta di verba volant, scripta manent.

GIUSTO RAPPORTO I partecipanti potranno inoltre contare sull’ottimo rapporto istruttore/allievo di 1:3. I 15 partecipanti, numero massimo consentito per data, verranno suddivisi tra i 5 istruttori della Triumph Adventure Experience in base al livello di capacità - base, intermedio o esperto – al fine di personalizzare il più possibile la metodologia d’insegnamento. Parlando d’istruttori è impossibile non citare Aldo Signorelli, braccio destro di Gian Luca Canobbio nonché endurista di successo e istruttore federale di terzo livello, coadiuvato da Davide Barbera, Marco Pontoglio e Riccardo Buscone, anche loro istruttori.

TOP Un team dinamico, esperto e competente in grado di trasmettere quella sana passione per il fuoristrada, oltre alle competenze per affrontare un tratto sabbioso, una discesa ripidissima o l’arresto d’emergenza in salita, solo alcune delle numerose prove affrontate in una proficua giornata di corso. L’esperienza, o meglio l’Experience è sicuramente da provare.

PREZZI La Triumph Adventure Experience ha costi che variano dai 500 euro + IVA se affrontata con il noleggio della moto fino a 400 euro + IVA se al corso ci si presenta con la propria Scrambler o Tiger. Per non farsi tarpare le ali dai propri cari Triumph mette a disposizione due pacchetti a loro dedicati: l’accompagnatore base che prevede la presenza al campo pratica più la cena di gala e il pacchetto full optional con giornata alle terme (vicinissime quelle di Salice Terme) o una giornata con maestro al Golf Club. Non avete più scuse!

DATE Di seguito le date dei corsi:

26/27/28 aprile

10/11/12 maggio

24/25/26 maggio

7/8/9 giugno

21/22/23 giugno

CASCO X-LITE X-502 Questo X-Lite è davvero un casco da offroad allo stato dell'arte: è realizzato con molta cura e l'imbottitura con speciale struttura a rete non crea fastidi in marcia. Ottima anche la ventilazione e il peso, non eccessivo. La chiusura è a doppio anello e sono due le misure di calotta disponibili. La nostra è la colorazione Nac Nac, ma non c'è che l'imbarazzo della scelta.

GIACCA HELD AIRGUARD Comoda giacca da turismo in tessuto. l'imbottitura interna è facimente removibile grazie a delle zip. Il tessuto è impermeabilie e antivento. La praticità è il punto forte di questa giacca, tante le tasche a disposizione, ben 5 esterne più quelle dello strato interno. La vestibilità è ampiamente regolabile grazie alle numerose regolazioni in velcro. Capitolo sicurezza: le protezioni sono presenti su spalle e gomiti, oltre alla predisopsizione per il paraschiena.

PANTALONE HELD ACONA Pantalone da turismo realizzato in tessuto con menmbrana interna estraibile. Lo strato interno assicura il caldo necessario a guidare in tranquillità anche nelle giornate più rigide. La vestibilità è regolabile tramite le regolazioni in velcro lungo le cosce, mentre per l'areazione è assicurata da delle zip verticali. Le protezioni sulle ginocchia sono ben dimensionate e non infastidiscono alla guida.

GUANTI HELD GORE-TEX AIR'N DRY Guanti quatttro stagioni grazie al doppio strato interno removibile. Realizzati in misto pelle e cordura offrono allo stesso tempo comodità e sicurezza. Il palmo realizzato in pelle di canguro traforta dona flessibilità e comfort. le protezioni sulle nocche sono in materiale plastico e non danno fastidio all'ergonomia. Pratica la doppia chiusura in su polso e avanbraccio.

STIVALI TCX INFINITY EVO GORE-TEX Stivali ideali per l'adventure touring tanto in voga in questo periodo. Sono realizzati in pelle pieno fiore con soffietto anteriore e posteriore ed imbottiti in pelle scamosciata per aumentare il comfort. La precisione della calzata è garantita dal doppio sistemma di chiusura con ganci e velcro. La suola è in gomma MICHELIN ADVENTURE ispirata ai pneumatici ANAKEE, studiata per offrire un elavato contatto con la superficie garantendo un’eccellente aderenza e un’ottima stabilità. Il design lamellato permette l'evacuazione dell'acqua e il massimo grip. Adatto per terreni morbidi, bagnati e fangosi.