Autore:

La redazione

OMOLOGATI EURO 4 Per l'enduro cruiser Triumph Tiger 800 XR arriva da Exan una nuova gamma di scarichi aftermarket. Sono tutti omologati Euro 4 e in grado di esaltare erogazione, sound e stile della moto.

OVALE CLASSIC Il silenziatore Ovale della linea Classic ha il fondello d’uscita in acciaio inox, pensato per dare alla Tiger 800 XR una connotazione vintage. Disponibile in carbonio, titanio, acciaio inox e acciaio nero, Exan Ovale Classic costa 345 euro.

CARBON CAP OVALE Carbon Cap Ovale, disponibile negli stessi materiali del Classic, ha invece il fondello in carbonio. Studiato per la massima riduzione del peso, ottimizza l'erogazione a tutti i regimi e costa 385 euro.

X-BLACK OVALE Ovale X-Black, con terminale in carbonio di forma romboidale, richiama linee moderne e racing. Disponibile in acciaio inox satinato chiaro, acciaio inox nero, titanio e carbonio ha un prezzo di 395 euro.