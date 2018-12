Autore:

Danilo Chissalè

NUOVA VOCE Si sa, lo scarico aftermarket è al primo posto nella lista degli accessori da regalare alla propria moto. Se siete possessori di una Suzuki GSX-S 750 e state valutando cosa inserire nella letterina da spedire a Babbo Natale perchè non lasciare un posticino ai nuovi scarichi Exan? L'azienda lombarda ha di recente strudiato tre soluzioni che migliorano l'estetica, il sound e, seppur in minima parte, le prestazioni della naked Made in Japan.

X-BLACK EVO - Disponibile in due diversi materiali, inox e inox nero, è caratterizzato dal finale in carbonio e da un corpo di forma vagamente conica che scaturisce dalla forza di un fluido spinto alle alte pressioni. X-Black Evo nasce come evoluzione dell’X-Black conico. Si caratterizza per rigidità, leggerezza e linee, insieme, morbide e aggressive ed è capace di garantire una straordinaria erogazione a tutti i regimi del motore. Per entrambe le versioni, il prezzo di vendita al pubblico è di euro 405,00 (iva compresa)

X-BLACK (conico e ovale) – Gli scarichi X-BLACK, siano essi di forma conica o ovale, sono disponibili in quattro diversi materiali: acciaio inox satinato Chiaro, acciaio inox satinato nero, carbonio e titanio. Estremamente leggeri indipendentemente dal materiale scelto, gli X-Black (Conici e Ovali) garantiscono risparmio di peso e una straordinaria erogazione a tutti i regimi e a qualunque velocità. In tutte le versioni, il prezzo di vendita al pubblico è di euro 395,00 (iva compresa)

X-GP - E’ lo scarico tondo con finale Classico capace di conferire alla media naked jap una linea vagamente retrò ma allo stesso tempo aggressiva, sempre più apprezzata dai motociclisti. Disponibile in quattro diversi materiali (Acciaio Satinato Chiaro, Acciaio Satinato Nero, Carbonio e Titanio), X-GP è sincero e leggero, capace di esaltarsi nei cambi di direzione e di regalare ancora più grinta e divertimento. In tutte le versioni, il prezzo di vendita al pubblico è di euro 385,00 (iva compresa)