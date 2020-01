Primo Contatto

FINALMENTE! Quando, pochi giorni prima di EICMA, ho scoperto del suo arrivo ho esclamato: “Finalmente!”. Ovviamente parlo della nuova BMW F 900 XR, prima crossover di media cilindrata della Casa Bavarese. In BMW hanno completato il puzzle con un modello inedito, e di cui si sentiva la mancanza, specialmente per i motociclisti che sono alla ricerca di una moto comoda ma dalla spiccata vocazione stradale, supertecnologica ma dal costo per nulla proibitivo. Prima non c’era, ora c’è. Ve la racconto nelle prossime righe, dai che si va!

DESIGN FUNZIONALE Per chi non ha potuto vederla dal vivo e toccarla con mano a EICMA parto subito dicendo che, nonostante l’ampio utilizzo di plastica (di questo materiale è anche il serbatoio) il percepito è quello di un prodotto premium, in linea con il DNA del marchio. Il design è un elemento distintivo e ben riuscito. Le linee, che ricalcano quelle della sorella ipervitaminizzata S 1000 XR - anche lei rinnovata per il 2020 - sono tese e sfuggenti, con una coda molto corta ma che lascia comunque buona abitabilità al passeggero. Il design dei fianchetti laterali oltre che ben riuscito esteticamente ha anche una specifica funzionalità: proteggere a dovere il pilota (come ho potuto verificare nei tratti autostradali della prova su strada) ed evacuare il calore del motore che, va detto, in questa tipologia di motore non rappresenta una criticità. Completano il pacchetto “scudo contro l’anomalo freddo spagnolo” degli ottimi paramani e il parabrezza regolabile su due posizioni, anche in movimento.

CRESCE IN TUTTO Il nome non lascia spazio a fraintendimenti, all’interno del telaio in acciaio c’è il nuovo bicilindrico parallelo frontemarcia da 895 cc sfruttato come elemento stressato, stretto parente di quello adottato dalla gamma F/GS, ma aumentato nell’alesaggio dei pistoni forgiati. Il risultato è un aumento sostanziale di potenza e coppia, ora rispettivamente saliti fino a 105 cv a 8.500 giri/min e 92 Nm a 6.500 giri/min. L’incremento di cilindrata ha permesso di ottenere un crescita prestazionale nonostante il motore, grazie ad un nuovo impianto di scarico (finalmente dal design compatto e riuscito), ottemperi alle normative anti inquinamento Euro5. Di tutto rispetto le prestazioni dichiarate: 3,6 secondi per bruciare lo 0-100, oltre 200 km/h di velocità massima e un consumo di 4,2 l/100 Km.

ANCHE NELLA TECNOLOGIA Ci sono passi in avanti anche nella tecnologia ad esso applicata. Debutta sulla F 900 XR, ma solo come optional, il sistema MSR che mitiga il freno motore in scalata durante delle brusche decelerazioni, così come il cambio quickshifter Shift Assistant Pro bi-direzionale. In configurazione “di serie” sono disponibili due riding mode (RAIN e ROAD) ma, tramite i famigerati pacchetti, si possono aggiungere anche le modalità Dynamic e Dynamic Pro che rendono l’ABS e il Traction Control efficaci anche in piega e implementano il Dynamic Brake Control che ripartisce la frenata in base ai dati rilevati dalla piattaforma inerziale. La parte meccanica dell’impianto frenante è composta da una coppia di dischi da 320 mm morsa da pinze radiali Brembo a 4 pistoncini all’anteriore, 265 mm invece è il diametro del disco posteriore con pinza flottante a pistone singolo.

E NON FINISCE QUI La tecnologia della F 900 XR, tra optional e dotazione di serie, non ha davvero nulla da invidiare alle crossover di segmento superiore. Sempre funzionale al comportamento dinamico c’è il Dynamic ESA (optional), che permette di regolare elettronicamente i setting del monoammortizzatore (ma non della forcella a steli rovesciati da 43 mm e 170 mm di escursione), mentre mira a rendere l’esperienza di guida più interattiva la nuova strumentazione TFT da 6,5'' dotata di funzionalità BMW Connectivity che permette di utilizzare lo smartphone come navigatore, ascoltare la musica, riceve e inoltrare chiamate e condividere i dati di guida con la community. Non mancano nemmeno i fari a LED che, con la funzione Headlight Pro integrano le luci cornering, utilissime nelle ore notturne.

COLORI E PREZZO Disponibile nei concessionari a partire dalla fine di febbraio 2020, la BMW F 900 XR arriva nei concessionari in tre varianti cromatiche: argento, gialla o rossa con i fianchetti grigi a contrasto. Il prezzo di partenza è davvero interessante, 11.450 euro, ma come ben sappiamo i pacchetti che aggiungono tutte le funzionalità sopra descritte fanno lievitare il prezzo di listino poco oltre i 14.000 euro. I freddi numeri potrebbero far pensare ad una moto cara, ma data la dotazione tecnologica da segmento superiore li reputo assolutamente ben spesi, specialmente dopo averla provata su strada. Volete sapere come va? Proseguite dopo la gallery fotografica!