Autore:

Andrea Brambilla

SUZUKI PROMO Prorogate fino a fine maggio 2019 le promozioni Suzuki su moto e scooter. Burgman 400 e 650, le enduro tourer Suzuki V-Strom 650 e 1.000, la nuovissima Suzuki Katana e pure le GSX-R: i modelli della gamma godranno di incentivi e sconti. Facciamo una carrellata dei modelli e delle relative promozioni o supervalutazioni in caso di ritiro dell’usato.

GLI SCONTI SUL BURGMAN Sul fronte scooter il Burgman 400 avrà un prezzo di partenza 6.990 euro grazie ad uno sconto di 900 euro rispetto al prezzo di listino, inoltre un’ulteriore vantaggio per il cliente è rappresentato dall’estensione della garanzia da 2 a 4 anni con assistenza stradale inclusa. La Casa di Hamamatsu riserva due anni di copertura extra, senza sovrapprezzo, anche per il top di gamma Burgman 650 Executive.

KATANA LAUNCH EDITION Decisamente più ampie le offerte per le moto, che godono di diversi benefici e agevolazioni. Partiamo dall’ultima nata Katana, pronta al debutto sul mercato in uno speciale allestimento Launch Edition. Tutti coloro che firmeranno il contratto entro il 30 aprile avranno in omaggio lo scarico in titanio firmato Akrapovic sviluppato apposta per questo modello e realizzato in titanio. Un vantaggio per i clienti che si traduce in un risparmio di ben 901,24 euro. Il sito per prenotare la Katana Launch Edition è moto.suzuki.it/katana.

GLI INCENTIVI SU V-STROM Fino al 31 maggio chi acquisterà invece una V-Strom 650 standard, o nell’allestimento XT, avrà in omaggio il kit Touring del valore di oltre 2.000 euro. Comprende: valigie laterali, borsa da serbatoio con sistema di aggancio rapido, cavalletto centrale, barre paramotore e il parabrezza maggiorato. Sempre fino a fine maggio, la rete Suzuki riconoscerà una supervalutazione di 1.500 euro sul ritiro dell’usato in caso di acquisto di una V-Strom 1000. L’iniziativa varrà anche per la variante XT e per le versioni Feel More e Globe Rider.

LA PATENTE IN REGALO Suzuki per la stagione 2019 pensa anche ai giovani motociclisti sedicenni: per chi ordinerà entro il 31 maggio una GSX-R125 o una GSX-S125 la Casa giapponese riconoscerà uno sconto di 400 euro, pari al costo per sostenere gli esami della patente A. Per i mesi di aprile e maggio Suzuki si impegna poi a pagare la benzina per i primi 10.000 km a chi acquisterà una GSX250R, tramite uno sconto di 500 euro (pari al costo carburante calcolato sul consumo dichiarato di 32 km/l nel ciclo misto).

MAXI IN PROMOZIONE Per gli amanti delle emozioni forti, le supersportive GSX-R 1000 e GSX-R 1000R godranno di una supervalutazione dell’usato di 1.500 euro, sempre per contratti siglati entro fine maggio. Fino a esaurimento scorte, la versione standard 2018 sarà inoltre equipaggiata gratuitamente del cambio elettronico bi-direzionale. Fino al 31 maggio anche la naked GSX-S 1000 e la carenata GSX-S 1000 F in tutte le colorazioni, godranno della medesima promozione di 1.500 euro di valore aggiunto sull’usato dato in permuta.