Autore:

Giulia Fermani

AL VIA LE ISCRIZIONI Manca ancora qualche mese ma, come si dice "chi ha tempo non aspetti tempo". Ad aprile, dal 6 aprile al 22 settembre per la precisione, tornerà per il secondo anno la scuola di guida offroad Suzuki V-Strom Academy 2019 ma le iscrizioni sono già aperte.

IL CALENDARIO DEI CORSI Coordinata come lo scorso anno dal pluricampione di motocross e Istruttore Federale FMI Davide Degli Esposti la per la Suzuki V-Strom Academy 2019 ci saranno cinque V-STROM 650XT e altrettante V-STROM 1000XT a disposizione dei dieci partecipanti previsti a ogni appuntamento. Il calendario dei corsi 2019 è già stato definito e le iscrizioni sono già aperte presso concessionari della Casa di Hamamatsu mentre dal prossimo 18 gennaio ci si potrà poi iscrivere alla scuola anche online.

TRE POSSIBILITA' La seconda stagione della Suzuki V-Strom Academy andrà in scena al Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia, dove a tutti i partecipanti verrà data la possibilità di frequentare un corso base o un corso avanzato a seconda della propria esperienza. Oltre ai corsi giornalieri, Suzuki per l’edizione 2019 propone anche la formula Adven-tour. Si tratta di mini viaggi guidati della durata di un fine settimana - con partenza il sabato alle ore 10 e ritorno la domenica alle 15- su percorsi che alternano parti su strada e altre off-road, tra la Pianura Padana e l’Appennino Settentrionale. Per partecipare si può utilizzare la propria moto o una delle V-STROM dell’Academy, tutte equipaggiate con pneumatici on/off Anlas Capra X.

I prezzi dei corsi

Corso base: 330 Euro

Corso avanzato: 330 Euro

Pacchetto corso base + corso avanzato: 600 Euro

Adven-tour (con moto propria): 300 Euro

Adven-tour con moto a noleggio: 450 Euro