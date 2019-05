Autore:

Giulia Fermani

FINE APRILE Anche per il 2019, la casa di Hamamatsu torna a proporre il Suzuki DemoRide Tour. Iniziato in occasione dei Motodays di Roma, visto il successo delle tappe di marzo e aprile il tour di Suzuki non si è fermato neppure nel periodo pasquale. Le prossime tappe, il 4 e 5 maggio toccheranno tre regioni italiane.

MOTO IN PROVA La GSX-S750 è la vera protagonista dei Demo Ride di Suzuki anche con la versione standard depotenziata da 35 kW, dedicata ai titolari di patente A2. Gli altri modelli disponibili per i test sono la café racer SV650X-TER, la nuova GSX-S750 YUGEN CARBON e la naked muscolosa GSX-S1000. Reduce da una settimana che l’ha vista protagonista della Milano Design Week, si aggiunge alle moto disponibili per la prova anche la Suzuki Katana. Per prenotare i DemoRide e trovare gli indirizzi esatti dei concessionari che ospitano i vari appuntamenti vi consigliamo di visitare il sito Suzukitour.

Sabato 4: Ceriani Moto, in via Buon Gesù 33 a Castellanza, in provincia di Varese;

Bertoli, in via Provinciale 530/544 ad Arcola, in provincia di La Spezia

Domenica 5: Motorpep, in via Cesare Battisti 82 a Pogliano Milanese, in provincia di Milano;

Nuova Raschiani Moto, che si trova a San Niccolò a Trebbia, in via Emilia Est 37