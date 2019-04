Autore:

Giulia Fermani

SUZUKI DEMORIDE Anche per il 2019, la casa di Hamamatsu torna a proporre il Suzuki DemoRide Tour. Partito dopo i Motodays di Roma, per il prossimo fine settimana 13-14 aprile le tappe del Tour toccheranno Bologna, Collesalvetti (LI) e Siracusa. Alle moto disponibili per i test drive si aggiunge ora la Suzuki Katana.

LE MOTO IN PROVA E IL CALENDARIO COMPLETO La GSX-S750 è la vera protagonista dei Demo Ride di Suzuki anche con la versione standard depotenziata da 35 kW, dedicata ai titolari di patente A2. Gli altri modelli disponibili per i test sono la café racer SV650X-TER, la nuova GSX-S750 YUGEN CARBON e la naked muscolosa GSX-S1000. New entry tra le moto disponibili al test drive la Suzuki Katana per cui, lato motore, Suzuki ha deciso di fare affidamento su una base solida, quella della naked GSX-S 1000.

Calendario

Sabato 13: Bologna, presso il concessionario Cesari, in via Malvasia 24/2

Domenica 14: Collesalvetti, in provincia di Livorno, presso il dealer Falaschi, in via dell’Azalea 32/34 e Siracusa, presso LT Motorbike, in via Giuseppe di Natale 34