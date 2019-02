Autore:

Emanuele Colombo

MOTODAYS 2019 Roma capitale... delle due ruote. Da giovedì 7 marzo a domenica 10 marzo, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, avrà luogo Roma Motodays 2019: l'importante kermesse dedicata al mondo della moto. Anche quest'anno si preannunciano succose novità di prodotto, ma anche ospiti famosi e aree tematiche.

LE NOVITÀ Honda, Kymco e Triumph hanno già dato adesione. Allo stand di Honda saranno esposte lo scooter rétro a ruote alte Super Cub C125 e le nuove colorazioni dell’Africa Twin, in particolare la versione Adventure Sports in tinta Silver Metallic. Triumph esporrà invece la Scrambler 2019 e la nuova Street Twin. Kymco, infine, proporrà la versione di produzione del maxiscooter AK 550.

LE PROVE Saranno ben 7 le case che, in occasione di Motodays, faranno provare i propri modelli al pubblico un tracciato di quasi 20 chilometri fuori dal quartiere fieristico. Aprilia, Bmw, Harley Davidson, Indian, Moto Guzzi, Suzuki, Triumph e Yamaha consentiranno di effettuare oltre 1.000 prove nell'arco dei 4 giorni della maniefstazione.

GLI EVENTI Nell'area 2Wheels 2Work dedicata ai commuter ci sarà poi uno spazio dedicato alla Green Riding Experience, con l’area prove per i modelli elettrici e i percorsi indoor per e-bike, monopattini e hoverboard. Inoltre saranno in mostra le nuove tecnologie per la smart mobility e le startup dedicate alla mobilità sostenibile.

DALLE STORICHE AL RACING Un'area sarà dedicata alla Borsa del turismo a due ruote, una alle moto d'epoca e un'altra ancora al mondo delle moto personalizzate, con un contest dedicato. Un’area ospiterà invece il mondo delle corse, dove si terranno eventi di intrattenimento con la presenza di team, piloti, promoter e meccanici.

DATE E ORARI Giovedi 7 marzo, venerdì 8 e domenica 10 Roma Motodays sarà aperta dalle 10:00 alle 19:00. Orario prolungato sabato 9 marzo, in cui l'orario di chiusura della manifestazione è previsto alle 20:00. Le biglietterie e gli accrediti chiuderanno il sabato alle ore 19:00 e la domenica alle ore 18:00.

BIGLIETTI ONLINE I biglietti per Roma Motodays 2019 sono già in prevendita online sul sito Vivaticket. Il prezzo per il biglietto online open, relativo alle giornate di giovedì o venerdì, è di 12 euro. Per entrare sabato o domenica il prezzo sale a 16 euro. A tutte le date è praticata una maggiorazione di 1,5 euro per il costo di acquiring per il circuito di vendita.

INGRESSI GRATUITI Chi acquista il biglietto in prevendita avrà diritto al parcheggio gratuito per la propria moto all'interno della Fiera presso Cargo Ovest. Entrano gratis i bambini fino a 120 cm di altezza; disabili oltre il 70% con documento e un accompagnatore; militari ed esponenti delle Forze dell'Ordine in divisa.

INDIRIZZI Due sono gli ingressi per i visitatori di Motodays, dove sono ubicate anche le biglietterie: l'ingresso Est si trova in via A.G. Eiffel (traversa via Portuense), mentre l'ingresso Nord è in via Portuense 1645-1647.

INDICAZIONI STRADALI Per chi viaggia in auto o in moto, dal Grande Raccordo Anulare (GRA) prendere l'uscita 30 - Nuova Fiera di Roma - direzione Fiumicino. Se ci si trova in centro città prendere invece l’autostrada Roma-Fiumicino e seguire le indicazioni per Nuova Fiera di Roma (prima uscita ingresso Est, seconda uscita ingresso Nord). I parcheggi sono esterni e hanno una tariffa unica di 5 euro.

RAGGIUNGERE LA FIERA IN TRENO Per chi raggiunge Roma in treno il collegamento tra la stazione Termini e la Fiera Roma con i mezzi pubblici costa 1 euro. Si prende la Linea B della metropolitana per scendere alla fermata Piramide (stazione Ostiense), dove si cambia con la linea ferroviaria FL 1 direzione Fiumicino (i treni passano ogni 15 minuti), per scendere infine alla fermata Fiera Roma.

DA ROMA CON I MEZZI PUBBLICI Da Roma città, Motodays si raggiunge tramite la linea FL 1, scendendo alla fermata Fiera Roma. Alla linea FL 1 si accede dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate alle Linee A e B della Metropolitana. La fermata Fiera Roma è direttamente collegata all’ingresso Nord da una passerella coperta sopraelevata. L’ingresso Est (a circa 1 km di distanza) è invece raggiungibile grazie ad un servizio navetta gratuito.

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO Per chi arriva a Roma in aereo, dalla stazione ferroviaria dell'aeroporto di Roma Fiumicino prendere la linea FR 1 in direzione Fara Sabina – Orte. Scendere alla fermata Fiera Roma. I treni passano ogni 15 minuti e il prezzo del biglietto è di 5,50 euro. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.motodays.it.