SI PARTE Moto Guzzi Experience 2021, la serie di tour in giro per l'Italia, è pronta a partire. Quest'anno la passione Guzzi farà tappa in Sardegna, Toscana, sulle Dolomiti, ma anche nei Balcani e in Tunisia, per culminare con il tour a Capo Nord, per celebrare in modo adeguato il centenario di Moto Guzzi.

COME FUNZIONA In ogni tappa della Moto Guzzi Experience i partecipanti hanno l’opportunità di godere della rinnovata gamma dell'Aquila di Mandello: dalla nuova Moto Guzzi V7 alla travel enduro V85 TT, fino alla Moto Guzzi V9. Confermata la speciale formula all inclusive, uno dei tanti motivi del successo di Moto Guzzi Experience: il pacchetto turistico comprende il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio. La Moto Guzzi Experience non si rivolge soltanto ai fedeli Guzzisti di The Clan – la comunità ufficiale Moto Guzzi che conta 45.000 iscritti e riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi – ma è aperta a tutti i motociclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello.

APPUNTAMENTI Saranno 3 i tour che si snoderanno sulle magnifiche strade italiane. Si parte con la Sardegna, dal 25 al 31 maggio, per proseguire sulle Dolomiti, dal 23 al 26 luglio, e concludere i tour nello Stivale con la Toscana – solo Moto Guzzi V85 TT – dall’1 al 4 ottobre. Fuori dai nostri confini, invece, previste tappe nei Balcani, dal 3 al 10 luglio, e in Tunisia, dal 9 al 18 ottobre.

CAPONORD In occasione del centenario Moto Guzzi non poteva mancare una tappa negli anni divenuta un simbolo del viaggio in moto, il traguardo che ogni motociclista desidera raggiungere almeno una volta nella vita: Capo Nord. Il Viaggio del Centenario, questo il nome dello speciale evento, vedrà superare il Circolo Polare Artico e raggiungere le fatidiche coordinate 71° 10’ 21”, a Nordkapp: 27 giorni on the road, dal 17 agosto al 12 settembre, per viaggiare attraverso gli splendidi paesaggi del Nord Europa e condividere il percorso con altri appassionati guzzisti. Un’esperienza unica che terminerà presso lo stabilimento di Mandello del Lario, proprio durante le GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi – nel cuore dei festeggiamenti per i primi 100 anni dell’Aquila. Per maggiori informazioni su Moto Guzzi Experience 2021 potete cliccare sul sito www.motoguzzi.com, o sul sito dedicato alla community The Clan, theclan.motoguzzi.com.