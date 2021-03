CENTENARIO Dopo avervi mostrato il bellissimo video che celebra i 100 anni della Casa di Mandello, oggi torniamo a parlare di Moto Guzzi, che per continuare i festeggiamenti ha annunciato un porte aperte fino alla fine di aprile. Ecco cosa si deve fare per partecipare.

GAMMA 2021 Per conoscere le nuove V7 – qui la nostra prova – V9 e V85 TT in edizione 2021 – e nella speciale livrea Centenario ispirata alla 8 cilindri da GP – sarà necessario visitare il sito di Moto Guzzi e prenotarsi presso il concessionario selezionato. Si potrà così andare direttamente in salone oppure scegliere di non muoversi da casa, facendo tutto tramite video-call.

COME FARE È sufficiente andare sul sito www.motoguzzi.it e cliccare su prenota un appuntamento. A quel punto, compilando il form, sarà possibile selezionare le proprie preferenze per essere ricontattati dalla concessionaria di riferimento.