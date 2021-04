LA SPECIAL Dalle sapienti mano di Gianfranco e Vittoriano Guareschi, titolari della storica concessionaria e officina Moto Guzzi di Parma, nasce la GCorse Classic 992, una special basata sul motore della 850 Le Mans I del 1976 – la prima serie – per celebrare i 100 anni della Casa di Mandello del Lario. Scopriamola.

PEZZO UNICO Questa 850 Le Mans – ora GCorse Classic 992 – ha subito una profonda rivisitazione ad opera dei fratelli Guareschi. Il motore 850 a V è cresciuto fino a 992 cc e le modifiche sul piano prestazionale parlano di nuovi pistoni stampati da 90 mm, bielle Carrillo, un albero a camme speciale e un albero motore alleggerito e bilanciato, ma anche ingranaggi a denti dritti per la trasmissione, carburatori Dell'Orto da 40, trasmissione finale CARC con rapporto corto e il doppio scarico Zard in titanio.

AL TOP Anche sul fronte della ciclistica non si è badato a spese. Ne sono una testimonianza il bellissimo telaio tubolare in acciaio verniciato di rosso, realizzato dalla stessa GCorse, le sospensioni Ohlins, con la forcella FGRT e il monoammortizzatore TTX, le pinze freno Biting che mordono i dischi da 330 mm e le ruote a raggi Behr che ospitano pneumatici tubeless. Non mancano infine le infrastrutture in alluminio, come il serbatoio e il parafango – realizzati a mano – e il telaietto posteriore. Il faro anteriore tondo, invece, adotta la moderna tecnologia a LED. La moto, ancora in preparazione, celebra i 100 anni di Moto Guzzi – come questo video – ma sarà certamente ultimata per poter essere esibita ai Guzzi World Days, previsti per il prossimo settembre.