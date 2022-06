Open weekend DesertX: Ducati vi mette in sella alla nuova enduro

NUOVO RENDEZ-VOUS DUCATI Continua incessante il programma di appuntamenti dedicati a tutti gli affezionati del marchio Ducati. Infatti, la Casa di Borgo Panigale si prepara ad aprire le porte dei suoi concessionari ufficiali in Italia nel weekend di sabato 18 e domenica 19 giugno. Una due giorni in cui promuoverà l’Open Weekend DesertX per tutti coloro che hanno il desiderio di vedere da vicino e toccare con mano la nuova bicilindrica emiliana. Questo sarà l’appuntamento da segnare in agenda per fare la conoscenza con l’attesissima enduro, progettata per affrontare non solo i lunghi viaggi, ma anche l’offroad più insidioso.

VEDI ANCHE

Ducati open weekend DesertX: il 18 e 19 giugno demo ride con la nuova enduroCONQUISTA PER IL PIACERE DI GUIDA Noi l’abbiamo già provata e ci ha stupito per il suo piacere di guida complessivo generato dalla maneggevolezza, dall’ottima erogazione del motore e dalle sue attitudini al fuoristrada. Peso minore e prestazioni più “facili” rispetto all’ammiraglia Multistrada V4 ne possono decretare il successo fra tutti coloro che desiderano una globetrotter meno impegnativa, ma altrettanto efficace. La ruota anteriore da 21'', sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra, mettono nero su bianco la sua vocazione alle avventure più difficili su sterrati, guadi e pietraie. Quindi, una moto a 360°, per di più dallo stile evocativo, nella sua iconica colorazione bianca. Partecipando all'Open Weekend DesertX sarà possibile prenotare un test ride per poterla guidare. Ricordiamo infine, che la nuova bicilindrica Ducati è ordinabile anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2 ed è già disponibile in tutte le concessionarie della rete italiana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2022