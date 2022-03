BMW Motorrad GS Academy 2022: impara a guidare, anche senza patente

BMW Motorrad conferma la GS Academy per il 2022: nuova formula dedicata a chi non ha moto né patente. Scopriamo i corsi e i prezzi

Vera e propria istituzione nel mondo dei corsi di guida in fuoristrada, la GS Academy conferma le attività anche per il 2022, con l'aggiunta di qualche novità. Non solo corsi di guida – lo scorso anno lo abbiamo provato anche noi – ma vere e proprie esperienze in sella alle GS, completamente adattabili in base ai livelli e alle aspettative dei singoli partecipanti, anche coloro che non hanno esperienza in sella né patente...

PER TUTTI Quest’anno la GS Academy si è spinta oltre, offrendo corsi su circuito chiuso a chi, pur avendone i prerequisiti, non ha mai guidato una motocicletta e non ha la patente, ma vuole prendere confidenza con il mondo delle due ruote in totale sicurezza e con il corretto approccio tecnico.

BMW G 310 GS

I CORSI Le esperienze GS Academy sono 5: Welcome Rider – durata mezza giornata – per chi si avvicina alla moto per la prima volta; GS Training e Training EVO – un giorno nel primo caso, 1 e 1/2 nel secondo – per chi vuole imparare ad affrontare l’offroad partendo dalle basi; GS For You – 1 giorno – per essere accompagnato in un’esperienza fuoristrada pensata al 100% su misura; GS Experience – 2-3 giorni – per vivere un viaggio all’insegna dell’avventura; GS Adventouring, per essere accompagnati nei più famosi eventi fuoristrada organizzati in Italia.

LE MOTO Protagoniste della BMW Motorrad GS Academy 2022 sono le G 310 GS, le F 850 GS e naturalmente la regina, la R 1250 GS. Nel corso Welcome Rider si usano le piccole G 310 GS, Nel GS Training e nel GS Training EVO si spazia dalla maxi R 1250 GS, scendendo via via a F 850 GS e G 310 GS, mentre al GS For You si può partecipare, oltre che con le moto della scuola, anche con la propria maxienduro bavarese. Allo stesso modo al GS Experience si può prendere parte con le moto della scuola o la propria GS, purché equipaggiata con pneumatici on-off.

BMW R 1250 GS

GLI ISTRUTTORI Il team della BMW Motorrad GS Academy è di primissimo livello, con istruttori federali capitanati da Alessandro Tramelli – 5 volte campione italiano di Enduro e Rallye – e una struttura storica del mondo dell’Enduro guidata da Daniele Madrigali, manager del primo team privato a vincere un mondiale Enduro, con 3 campionati iridati nell’Enduro, 1 nel Motocross e svariati altri titoli.

DOVE La base della GS Academy è la GS Farm, una tenuta facilmente raggiungibile ai piedi delle splendide colline piacentine, nei pressi di Tavernago, interamente dedicata al mondo GS e agli amanti della moto. La GS Farm è situata in uno scenario ideale in termini di percorsi off-road caratterizzati da paesaggi mozzafiato.

La BMW Motorrad GS Academy 2022

QUANDO Sono già disponibili le date di GS Experience e quelle del GS Adventouring, mentre per le altre si deve contattare direttamente Blue Bike Camp. Gli appuntamenti GS Experience sono:

7-8 maggio 2022, Piacenza – Sestri Levante

4-5 giugno 2022, Piacenza – Massa Carrara

2-3 luglio 2022, Tour Monte Grappa

5-7 agosto 2022, Tour Gran Sasso

10-11 settembre 2022, Tour Alpi Occidentali

3-4 novembre 2022, Tour Sardegna

5-6 novembre 2022, Tour Sardegna

Mentre quelli del GS Adventouring sono per il 15-17 luglio 2022, HAT Pavia (PV) – Sanremo (IM) e il 2-4 settembre 2022, HAT Sanremo (IM) – Sestriere (TO).

I PREZZI I corsi di guida BMW Motorrad partono dai 190 Euro del Welcome Rider per passare ai 460 Euro di GS Training e ai 790 Euro del Training EVO. Il GS For You costa invece 550 Euro nella formula one-to-one, mentre si spendono 500 Euro con un gruppo da 2 a 5 persone e, nel caso si partecipi con moto propria, si risparmiano 150 Euro. Per il GS Experience, invece, è necessario contattare direttamente il team di Blue Bike Camp. Infine, per il servizio di assistenza GS Adventouring i prezzi partono da 200 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/03/2022