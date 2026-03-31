TVS Ronin 250 Café Racer - Sembra essere arrivato il momento per TVS di espandere la gamma Ronin. Sull'onda del concept Café Racer presentato a dicembre 2024, la Casa ha depositato un brevetto di design che ne ricalca le linee.

TVS Ronin 250: in arrivo la versione Café Racer? Qui il concept del 2024 che ha ispirato il design registrato sui documenti

TVS Ronin Café Racer, design e caratteristiche

La nuova versione si baserebbe sulla stessa piattaforma della Ronin standard (piccola naked apprezzata dal nostro Danilo), rispetto alla quale si distingue per le sovrastrutture rétro. Uno degli elementi chiave è la mezza carenatura frontale, che integra il faro. I manubri sono clip-on bassi e le pedane sono arretrate, per una triangolazione più sportiva.

Persente inoltre uno scarico corto e rialzato, diverso da quello del modello standard. Si nota poi la sella monoposto. Dai disegni si vede una strumentazione circolare centrale, come quella della Ronin standard. Anche elementi quali i cerchi in alluminio e il serbatoio restano gli stessi del modello base. Lecito però aspettarsi opzioni di colore e grafiche dedicate.

TVS Ronin 250: in arrivo la versione Café Racer? Esteticamente è caratterizzata dalla mezza carenatura

Prestazioni e specifiche tecniche

La Café Racer utilizzerà lo stesso motore del modello standard, ma potrebbe ricevere piccoli aggiustamenti per cambiare leggermente l'erogazione. Non sono però previsti cambiamenti meccanici o aumenti significativi di potenza. Le prestazioni saranno influenzate soprattutto da una possibile taratura più sportiva delle sospensioni.

La Ronin è spinta da un motore monocilindrico, SOHC, raffreddato a aria e olio di 226 cc, capace di 20 CV e 20 Nm, abbinato a un cambio a 5 marce con frizione assistita antisaltellamento. I cerchi sono di 17 pollici, con freni a disco di 300 mm davanti e 240 mm dietro. Il telaio è in tubi di acciaio.

L'ABS è a doppio canale e soo presenti le modalità di guida Rain e Urban. La forcella è ''rovescita'' con steli di 41 mm, abbinata a un monoammortizzatore con precarico regolabile.

TVS Ronin 250: in arrivo la versione Café Racer? La configurazione è monoposto

Tempistiche di lancio

Il fatto che sia stato depositato un brevetto di design non implica automaticamente che il modello andrà in produzione. Tuttavia, offrendo un'altra variante, TVS potrebbe puntare a una fetta più ampia di appassionati, quindi... perché no?

TVS Ronin 250: in arrivo la versione Café Racer? In foto, la versione standard

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