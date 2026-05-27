Norton Atlas sta arrivando: prodotta in India, si prepara a sfidare la Tracer 7

La nuova adventure sarà prodotta in India e arriverà nel 2026 con due versioni, entrambe con un bicilindrico

Le moto adventure stanno vivendo un momento di grande successo, soprattutto i modelli di media cilindrata che offrono dimensioni gestibili e praticità nell'uso quotidiano. Presto in questo segmento si inserirà la nuova Norton Atlas uno dei progetti più ambiziosi dell'era TVS. Vista a EICMA 2025 insieme alla Atlas GT, negli ultimi mesi è stata pure protagonista di una serie di foto spia.

Produzione in India

TVS ha annunciato che la produzione della nuova moto si terrà in India dove sarà allestita una linea di assemblaggio nello stabilimento di Hosur, dedicata ai modelli Norton. Produzione in India ma ambizioni globali per un modello che punta, per caratteristiche, a entrare in diretta concorrenza con moto del calibro della Yamaha Tracert 7. Come accennato all'inizio, di questa adventure tourer esistono due varianti: l'Atlas Standard e l'Atlas GT, con la seconda maggiormente orientata per un utilizzo stradale.

Norton Atlas GT, vista 3/4 posteriore

La scheda tecnica? Ancora top secret ma grazie a una serie di informazioni trapelata nel tempo sappiamo più o meno quale saranno le principali caratteristiche della nuova Norton Atlas. Il cuore pulsante sarà un motore bicilindrico da 585 cc con una potenza di circa 65-70 CV. Non dovrebbe comunque mancare una variante con una potenza limitata per poter essere guidata dai possessori della patente A2. Si dice che l'architettura del motore sia simile a quella che vedremo sulla prossima BMW F450 GS.

Per il resto, la dotazione della moto dovrebbe includere, tra le altre cose, display TFT di pollici, cruise control, avviamento keyless, piattaforma inerziale IMU, comando del gas ride-by-wire, riding mode (Sport, Touring, Urban e Off-road), controllo di trazione e ABS cornering.

Inoltre, da quanto emerso fino a questo momento, la nuova Norton Atlas offrirà una forcella a steli rovesciati, i cerchi in lega da 17 pollici per la GT e da 19 e 17 pollici per la ''standard'' e i doppi freni a disco anteriori. Quando debutterà sul mercato? Una data precisa ancora non c'è ma si parla della seconda metà del 2026.

Fonte: Cartoq

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