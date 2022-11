EICMA 2022, tutte le novità presenti allo stand Yamaha

Si presenta in forze a EICMA 2022 la casa dei tre diapason, con uno stand davvero ricco di novità, modelli rinnovati per il 2023 e proposte che faranno la gioia di tutti gli appassionati di due ruote.

YAMAHA TRACER 9 GT+

La gamma Yamaha Tracer 9 con GT+, GT e standard

Debutta in fiera a Milano la nuova Tracer 9 GT+ 2023, la versione top di gamma della famiglia Tracer, dotata di cruise control adattivo, schermo TFT da 7'' con connettività USB, wifi, Bluetooth e navigatore. Il motore è il tre cilindri da 890 cc capace di erogare 119 CV di potenza e 93 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio elettronico di terza generazione e quattro modalità di guida, di cui una specifica per la pioggia. Arrivo previsto a maggio del prossimo anno, con prezzi non ancora svelati.

YAMAHA TRACER 7 E 7GT

Yamaha Tracer 7, 3/4 anteriore

Si rinnovano per il 2023 le crossover Tracer 7, anche in versione GT, che possono contare su una nuova strumentazione TFT da 5” con connettività per smartphone, il motore CP2 da 690 cc in versione Euro 5 con un impianto frenante migliorato. Prezzi e data di arrivo nelle concessionarie non sono ancora state rivelate, cercheremo di scoprirlo in fiera!

YAMAHA NIKEN GT 2023

Un altro gradito ritorno per il 2023, la tre ruote Niken allestita per i lunghi viaggi, con un motore più grande da 890 cc già montato su Tracer 9 e MT-09, con 115 CV di potenza e 91 Nm di coppia massima. Migliorata anche la strumentazione, che ora vanta uno schermo TFT da 7” a colori. Arriverà a febbraio del prossimo anno, a prezzi non ancora annunciati.

TUTTO IL RESTO

Yamaha Ténéré 700 Rally Edition 2023 in impennata

Allo stand Yamaha vedremo anche la nuova sportiva R125 dedicata ai giovani piloti, che si presenta con nuovi look e dotazione, la versione 2023 di Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition, e gli scooter XMax 125 e 300 MY2023, con un design rivisto e una strumentazione migliorata. Sul top di gamma Tech Max arrivano inoltre lo schermo TFT e il navigatore.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/11/2022