Nuova Yamaha Niken GT 2023, più motore e più tecnologie

L'allestimento per i lunghi viaggi (GT), ora anche un motore più robusto e un equipaggiamento tecnologico al passo coi tempi. In vista del 2023, Yamaha Niken GT cresce di cilindrata e diventa Niken GT da 890 cc: anteprima a EICMA 2022. Nuovo propulsore e tanto, tanto altro. Una panoramica.

IL MOTORE Le prestazioni di Niken GT 2023 escono notevolmente migliorate innanzitutto grazie al nuovo motore Euro 5 da 890 cc, in luogo della precedente unità da 850 cc, per un aumento della cubatura di quasi il 5%. Si tratta dello stesso propulsore della famiglia Yamaha CP3 che già equipaggia le ultime edizioni di Tracer 9 e MT-09: architettura a 3 cilindri in linea, 12 valvole, 11,5:1 di compressione e un diametro x corsa di 78,0 x 62,1 mm. Stessa potenza (115 cv a 10.000 giri), ma più coppia e a un regime inferiore (90,7 Nm a 7.000 giri, anziché 87,5 Nm a 8.500 giri). I vantaggi consistono in una maggiore accelerazione da fermo e in un controllo migliore ai regimi più bassi. Il nuovo motore è inoltre montato con un'inclinazione in avanti di 5°, per un bilanciamento ottimale del telaio.

STRUMENTAZIONE L'esperienza di guida di Niken GT passa al livello successivo anche grazie alla nuova strumentazione TFT da 7 pollici ad alta luminosità. Il display a colori offre una scelta di tre diversi temi, ognuno dei quali è progettato per adattarsi ai diversi scenari di guida e alle preferenze personali: ''Street'' presenta un layout sobrio, il tema ''Sport'' ha un aspetto più dinamico e sportivo, il tema ''Tour'' offre infine informazioni facili da leggere. Dopo aver collegato uno smartphone all'app MyRide e aver scaricato l'app Garmin Motoriz, è poi possibile visualizzare una finestra di navigazione sul display TFT stesso.

PARABREZZA E SELLA Per migliorare il comfort sulle lunghe distanze e aumentare la protezione dal vento ad alta velocità per piloti di diverse taglie, Niken GT 2023 si dota di un nuovo parabrezza con regolazione manuale di 70 mm e di una nuova sella progettata specificamente per posizionare facilmente i piedi a terra, grazie alla nuova forma e al diverso spessore dell'imbottitura nella zona dell'interno coscia.

VEDI ANCHE

ELETTRONICA Tra i dispositivi elettronici di supporto alla guida, il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) e il sensore di posizione dell'acceleratore (APSG) ride-by-wire sostituiscono il cavo e la puleggia del modello precedente, per dare una sensazione di fluidità e naturalezza all'acceleratore. Anche il sistema di frizione assistita è stato rivisitato per fornire un livello di intervento più naturale, mantenendo automaticamente un livello di giri/min appropriato quando la frizione è innestata. Le impostazioni delle mappa motore D-Mode sono state modificate per funzionare efficacemente con il nuovo motore da 890 cc, più ricco di coppia: il pilota può scegliere tra le impostazioni ''Sport'' (risposta diretta dell'acceleratore), ''Street'' (risposta fluida dell'acceleratore) e ''Rain'' (risposta morbida dell'acceleratore e potenza massima ridotta del 18%). Anche i parametri del sistema di controllo trazione della Niken GT sono stati regolati per adattarsi alle prestazioni superiori del nuovo motore, col sistema che offre tre livelli di intervento, con ''1'' minimo e ''2'' massimo, oltre all' opzione ''OFF''. Sempre a beneficio di un'accelerazione efficace, il nuovo e più potente motore è dotato di cambio elettronico bidirezionale, mentre il modello precedente era progettato solo per le marce superiori. Insieme alla nuova frizione antisaltellamento (A&S), il quickshifter aiuta a mantenere elevati livelli di stabilità quando si cambia marcia e in fase di accelerazione e decelerazione.

CICLISTICA L'esclusivo telaio principale della Niken GT è, dotato di un gruppo trave principale in acciaio per adattarsi alla tecnologia Leaning Multi Wheel, insieme al telaio in acciaio tubolare e alle staffe posteriori in alluminio pressofuso. Per il 2023 le sezioni del telaio principale sono state ridisegnate per adattarsi alle esigenze del nuovo motore. Il telaio posteriore è stato a sua volta ridisegnato per garantire un equilibrio di stabilità ideale con la Tecnologia Leaning Multi Wheel: il nuovissimo levereggio della sospensione posteriore è realizzato in alluminio, risparmiando 236 g di peso non sospeso rispetto al precedente in acciaio. Questo sistema progessivo è dotato di un nuovo rapporto che, insieme alle regolazioni idrauliche riviste dell'ammortizzatore posteriore e della molla dal diametro più piccolo, offre una guida più fluida e prestazioni delle sospensioni più solide ed efficaci durante la guida con il passeggero.

DULCIS IN FUNDO Ogni singolo dettaglio è insomma stato analizzato allo scopo di trasformare Niken GT in una sport tourer di gamma ancora più elevata. Per un viaggio ancora più rilassante e piacevole, la presa di aspirazione e il filtro dell'aria sono stati ridisegnati per una guida più silenziosa, mentre il nuovo scarico - che soddisfa le normative Euro 5 - offre un'altezza da terra superiore.

LANCIO Nuova Niken GT sara disponibile presso la rete dei concessionari Yamaha a partire da febbraio 2023. Presto conosceremo il prezzo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2022