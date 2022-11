Nuove Yamaha Tracer 7 e Tracer 7 GT 2023: più connesse col Mondo

A EICMA 2022 (qui lo speciale) debuttano le rinnovate Yamaha Tracer 7 (qui in comparativa con le altre crossover) e Tracer 7 GT, aggiornate con la nuova strumentazione TFT che offre connettività per smartphone e non solo. Le novità punto per punto.

Yamaha Tracer 7, il nuovo display TFT da 5 pollici

Il nuovo display TFT a colori da 5 pollici permette di scegliere tra due grafiche: la Touring, che visualizza le informazioni in stile analogico, mentre la Street ha un aspetto più moderno. Entrambe le moto sono dotate di una Communication Control Unit (CCU) che permette di collegare il proprio smartphone alla moto via Bluetooth, utilizzando l'app ufficiale Yamaha MyRide, per visualizzare le chiamate in arrivo, le e-mail e i messaggi. Nuove pulsantiere al manubrio rendono più comodo controllare la nuova strumentazione.

Yamaha Tracer 7, confermato il motore CP2 Euro 5

Il motore rimane l'apprezzatissimo CP2 da 690 cc in versione Euro 5, ma migliora l'impianto frenante. Le nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT 2023 montano freni a disco anteriori doppi da 298 mm che migliorano potenza e modulabilità, mentre la nuova forcella ha settaggi aggiornati ''per una guida più versatile ed equilibrata'', dice Yamaha.

Yamaha Tracer 7 GT, le valigie laterali di serie

Oltre a ciò, la versione più turistica Tracer GT porta in dote borse laterali rigide da 20 litri dal design dedicato e offerte in una vasta gamma di colori; il parabrezza Touring più alto di 92 mm e più largo di 70 mm rispetto ai modelli precedenti; una sella ottimizzata per le lunghe percorrenze realizzata in espanso a densità differenziata e con cuciture a contrasto; protezioni laterali in gomma per il serbatoio; portapacchi posteriore di serie, che rende anche più stabile la seduta del passeggero.

Yamaha Tracer 7 GT, la sella ottimizzata per le lunghe percorrenze

La Tracer 7 sarà disponibile in Midnight Black, Icon Performance e Redline; mentre per la Tracer 7 GT sono previste le colorazioni Icon Performance, Phantom Blue e Midnight Black con grafiche GT dedicate. Prezzi e data di arrivo nelle concessionarie non sono ancora state rivelate, ma stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2022