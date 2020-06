LE ACROBAZIE Prendete una Yamaha Niken, la stuntman più brava del mondo e... sarà uno spettacolo. Sarah Lezito si è divertita a mettere alla frusta la 3 ruote della Casa di Iwata all'interno di un parcheggio. Eccola in azione.

NIKEN AL LIMITE La Yamaha a tre ruote, con 115 CV e 263 kg di peso (col pieno di carburante) di cui buona parte sull'anteriore per via delle due ruote, non dovrebbe essere la moto più facile al mondo da impennare. A dispetto delle dimensioni e del peso, però, sembra che quasi tutto sia possibile con la stuntman alla guida. Sì, ma in realtà qualche trucco c'è...

I TRUCCHI La Niken è stata sistemata ad hoc per poter facilitare il lavoro alla stuntman, grazie a sospensioni WP e alcuni particolari SW Motech, ma la modifica più importante è senza dubbio l'aggiunta di un turbompressore, che ha portato la 3 ruote a circa 200 CV di potenza. Insomma, questa volta le hanno reso la vita più facile, ma il trucco più grande rimane il talento di Sarah Lezito.