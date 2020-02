PRONTE A VIAGGIARE Con una famiglia che spazia dai 700 cc della più piccola delle Tracer fino ai 1.300 cc della FJR, Yamaha rinfresca la propria gamma di moto touring per il 2020. Tra versioni speciali, nuovi colori e pacchetti di accessori, ce n’è per tutti i gusti e qualsiasi esigenza.

ACCESSORI E PACCHETTI Partiamo con l’ultima arrivata, ovvero il restyling della Tracer 700 presentata all’ultimo Eicma e che presto proveremo a Tenerife. Con un nuovo look e un aggiornamento dell'elettronica, la più piccola della famiglia Touring vuole alzare ulteriormente l’asticella con il nuovo motore CP2 Euro5 e una ciclistica rivista. Per il 2020 Yamaha ha pensato a una serie di pacchetti optional per adattare alle proprie esigenze la Tracer 700.

Sport Pack : per dare un look più grintoso alla piccola Tracer c’è un nuovo paracatena e una cover per il radiatore, oltre che ai tamponi paramotore e un portatarga sportivo

Travel Pack : se cercate il massimo della comodità per macinare chilometri, questo pacchetto comprende una nuova sella comfort, parabrezza alto e borse laterali City con serratura

Weekend Pack : questo pacchetto comprende una coppia di borse laterali in ABS, il parabrezza è più alto rispetto a quello di serie mentre sul serbatoio trova spazio la protezione per il serbatoio

Urban Pack: per chi usa la propria Tracer in città c’è il bauletto da 39 litri e un adattatore USB che permette di usare il navigatore satellitare o ricaricare il telefono

Se tutto questo non fosse abbastanza, Yamaha offre una vasta gamma completa di accessori originali per la Tracer 700, dalle manopole riscaldabili fino al monoammortizzatore Öhlins, il cavalletto centrale, le frecce a LED e molto altro ancora.

NUOVI COLORI E ALLESTIMENTI Tre cilindri, 853 cc e 115 CV: tratti comuni del motore che equipaggia la Niken GT e la Tracer 900 GT, che per il 2020 guadagnano una nuova vernice Bright Red che si affianca alle già presenti Nimbus Grey e Phantom Blue. Ad ampliare la gamma delle Touring della Casa di Iwata arriverà anche la Ultimate Edition della FJR1300 che celebra i 20 anni dello storico modello Yamaha. Per lei una verniciatura speciale nera con dettagli oro come la striscia sul serbatoio e i cerchi.