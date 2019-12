POTREBBE SDOPPIARSI La nuova Yamaha Ténéré 700 è considerata la degna erede del modello originario degli anni ’80 e ’90. Un bel bicilindrico vivace e una ciclistica intelligente l’hanno sdoganata come globetrotter a 360°, adatta alla strada quanto alle sgroppate in fuoristrada. Ma gli appassionati sono in fermento, perché il leggendario nome che porta sul serbatoio la moto giapponese evoca lunghi viaggi in capo al mondo e la vocazione di agile enduro adatta alle mulattiere nostrane, sembra non bastare più. Insomma, Ténéré è un marchio di fabbrica dell’avventura e gli appassionati del genere non sono rimasti alla finestra.

VOCI DAL GIAPPONE Rumors da Iwata ci dicono che i vertici di Yamaha potrebbero prendere in considerazione un modello in stile Adventure per dare seguito alle richieste sempre più numerose e sempre meno velate degli appassionati. Insomma, una versione della Ténéré 700 più adatta alle lunghe trasferte senza rinunciare alle proverbiali doti in fuoristrada. E noi ci uniamo al coro delle richieste, sperando si possa scorgere all’orizzonte un inedito modello, che potrebbe nascere dalla costola della bicilindrica da 75 CV attuale, ma declinato con serbatoio più capiente, sospensioni più alte, paramotore, traction control (per la sicurezza) e tasselli sulle gomme.

IL CAPO È FAVOREVOLE Sul web si rincorrono voci che il capo del progetto Ténéré Takushiro Shiraishi si sia sbilanciato riguardo un possibile progetto, ma solo in seguito al crescere della richiesta da parte del pubblico. Addirittura, sembra sia favorevole alla realizzazione di un allestimento Adventure, proprio per rendere la moto polivalente e piacevole da guidare sulle lunghe percorrenze. Per il momento non possiamo che restare in attesa, le voci si rincorrono e ci danno fiducia, ma vedremo se la pressione degli appassionati convincerà Yamaha a tirare fuori dal cilindro (dai due cilindri…) un bel modello Adventure da buttare nella mischia.