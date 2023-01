Vi siete persi le novità Yamaha 2023? Le potrete recuperare al MBE

Yamaha inizia subito “full gas” il 2023 confermando la sua partecipazione alla quindicesima edizione di Motor Bike Expo, la kermesse veronese dedicata al mondo della customizzazione ma non solo. A Veronafiere sarà possibile ammirare da vicino tutte le più importanti novità moto e scooter ma anche e-bike, segmento in cui la Casa di Iwata vuole giocare un ruolo da protagonista.

COSA VEDREMO Il turismo è uno dei filoni più importanti di MBE, Yamaha risponde all’appello con due novità come la Tracer 9GT+ e la Niken GT, affiancate da Tracer 7 e Tracer 9 “standard”. A rappresentare la gamma heritage ci sarà la XSR700 Legacy e sarà massiccia anche la famiglia naked, con MT-125, MT-07 e MT-09 anche in versione SP. Sullo stand spazio anche al DNA racing, con le R125, R1 e R6 GYTR a scortare le moto racing di Quartararo e Ratzgatioglu. Immancabile la Ténéré 700, ammodernata a EICMA 2022 mentre il portabandiera degli scooter sarà il best seller XMAX 300.

CLUB E GAMMA E-BIKE Per Yamaha il settore delle e-bike è importante e lo dimostra lo spazio riservato sullo stand ai nuovi prodotti recentemente presentati (qui la prova di Claudio) Wabash, Crosscore, Moro 07 e il prototipo B01. Non mancheranno, come consuetudine, anche tutti i Club Ufficiali e lo spazio riservato alle iniziative YOU EXPERIENCE della Casa dei Tre Diapason, dedicate ai motociclisti di ogni genere: dai cordoli, grazie alla presenza degli organizzatori dei trofei monomarca R3, R7 e XYZ100 CUP; sia gli eventi che vedono il gusto per l’avventura protagonista, come il Ténéré Challenge e l’ATT.