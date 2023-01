Zero Motorcycles tra gli espositori presenti a MBE 2023

Zero Motorcycles parteciperà al Motor Bike Expo 2023 in programma dal 27 al 29 gennaio a Veronafiere. In esposizione la gamma 2023

La quindicesima edizione di Motor Bike Expo sta per aprire i battenti e, oltre ai customer e i produttori di accessori, accorreranno in massiccia presenza anche i grandi costruttori, tra questi non poteva mancare Zero Motorcycles, tra i più importanti produttori di moto elettriche al mondo.

Zero DSR-X

DOVE E COSA VEDERE Le novità della gamma 2023 del brand californiano saranno in esposizione al padiglione 5, stand 200; la protagonista sarà senza dubbio la nuova DSR-X, la prima maxi enduro elettrica (qui le mie impressioni dopo averla provata), al suo fianco anche le top di gamma stradali SR/F ed SR/S, entrambe proposte in due colorazioni inedite: black con inserti gold e color storm con inserti orange per la naked SR/F, asphalt gray con inserti cyan e color riviera con inserti sempre cyan per la carenata SR/S.

IL RESTO DELLA GAMMA Al loro fianco ci sarà spazio anche per altri modelli importanti, come la motard urbana FXE (provata da Michele, qui le sue impressioni) e le storiche DS e FX.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/01/2023