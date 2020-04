TEASER Suzuki ha anticipato l’arrivo di una V-Strom 650 XT destinata all’India, sarà equipaggiata con un nuovo motore che ottempera alle norme antinquinamento BS6. Nel mercato indiano la cilindrata più venduta è quella sotto ai 250 cc, ma con il nuovo regolamento sulle emissioni entrato in vigore a inizio aprile 2020 l'aumento di cubatura garantisce le stesse prestazioni di prima. Proprio come sta accadendo in Europa con i vari ''oversizing'' dell'Euro5, i cui standard sono molto simili a quelli indiani. Ed è questo il motivo per cui l’arrivo della Suzuki V-Strom 650 XT con motore BS6 ci fa pensare a un aggiornamento in arrivo anche nel nostro mercato.

IN ATTESA Suzuki, durante lo scorso Eicma, ha tolto i veli alla nuova V-Strom 1050 XT; dopo la maxi enduro ecco che potrebbe arrivare il turno della media cilindrata. È ancora presto per dire se l’eventuale restyling prevederà, oltre che al bicilindrico Euro5, un look il linea con la sorella maggiore oppure attingerà alla più piccola V-Strom 250, anch'essa prossima ad aggiornamenti.