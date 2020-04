LA SUZUKI KATANA PROTAGONISTA DI UN CORTOMETRAGGIO ANIMATO

LINEE TAGLIENTI Dal suo celebre ritorno nel 2019, la Katana è subito diventata una delle punte di diamante della gamma Suzuki. Con uno stile inconfondibile e una base ciclistica già collaudata sulla GSX-S1000, la maxi naked di Hamamatsu colpisce per le sue linee che mescolano efficacemente stile retrò e moderno. In molti hanno considerato la Suzuki Katana (qui la nostra prova) una moto dal design ''estremamente giapponese'', ovvero che sembra prelevata direttamente dai manga o dai fumetti giapponesi: c'è chi ha creato una special ispirandosi a Gundam, ma c'è chi addirittura l'ha inserita in un cartone animato.

SPADA GIAPPONESE Gli inglesi di Iron&Air Media sono gli art director di un cortometraggio animato di circa 1 minuto e mezzo in cui celebrano la rinascita di un mito come la Katana. Il cartone si chiama ''Nihontō'', che in giapponese significa ''spada giapponese'': curioso come nel nome scritto in ideogrammi giapponesi sia presente anche il simbolo 刀 che viene letto come ''katana''. Nel video - che trovate prima di questo paragrafo - il protagonista dà vita a una nuova generazione di Katana per poi combattere un antagonista che ha localizzato la nuova creazione. Tra inseguimenti, impennate e sgommate in una città futuristica, la Suzuki ne esce vincitrice. Dopo questo trionfo, vogliamo il sequel!