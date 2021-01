Nel 2020 le naked sono state le moto più vendute in Italia, battendo addirittura le più ''trendy'' sport tourer, crossover ed enduro stradali. Proprio lo scorso anno abbiamo messo insieme le 8 migliori naked del momento per stabilire quale fosse la migliore, e tra loro non è mancata la KTM 790 Duke. La naked media di Mattighofen è ora pronta ad aggiornarsi all'Euro5 con un nuovo motore: il bicilindrico LC8 da 889 cc, presente anche sulla KTM 890 Adventure.

La KTM 890 Duke presenta lo stesso motore della più performante 890 Duke R ma, ovviamente, con una cavalleria più mansueta. I dati tecnici non sono ancora stati dichiarati, ma ci si aspetta valori di potenza e coppia attorno ai 105 CV e 100 Nm, attualmente quelli espressi dall'LC8 della Adventure ''intermedia''. Non ci aspettiamo nemmeno grandi novità stilistiche, con una linea che - introdotta nel 2018 - esprime tutto il DNA ''Ready to Race'' di KTM. Molto probabilmente, le uniche soluzioni estetiche riguarderanno le colorazioni e le grafiche. Difficile inoltre aspettarsi grandi novità da un comparto elettronico decisamente ricco e completo: la 790 Duke già disponeva della piattaforma inerziale IMU a 6 assi, ABS, Traction Control, mappe motore, anti impennata e tanto altro.





QUANDO ARRIVA Per seguire la diretta streaming basterà connettervi alle ore 17,00 di martedì 19 gennaio: qui sopra trovate il link per la presentazione che andrà in onda su YouTube.