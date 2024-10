Novità moto e scooter 2025: quelle che proveremo a ottobre (parte 2)

Mentre la prova della Versys 1100 è già passata agli archivi – la trovate qui – questa settimana è tempo di Ducati e Royal Enfield. Ma non è finita perché nel frattempo sono state annunciate nuove presentazioni stampa... Ecco cosa proveremo nei prossimi giorni.

La maxi enduro di Monaco ha fatto discutere sin dal momento della sua presentazione statica: il design imponente e squadrato ha messo in rivolta il popolo del web – e non solo – ma forse in BMW Motorrad non saranno così dispiaciuti e, se Oscar Wilde aveva ragione ''Non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli...'', la R 1300 GS Adventure ha perfettamente centrato l'obiettivo. Serbatoio da 30 litri, motore 1.300 da 145 CV e 149 Nm, voglia di non fermarsi mai, asfalto o sterrato che sia. Questa settimana il nostro Alessandro la proverà per dirvi se è davvero così: vi racconterà tutto sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, ovviamente.

VEDI ANCHE

Nuova BMW R 1300 GS Adventure: i dettagli in video

I due maxi di Honda sono pronti a dare un'altra scossa al mercato degli scooter – in Top10 uno, in Top30 l'altro – con le loro versioni aggiornate al 2025. Squadra che vince non si cambia, ma fino a un certo punto: per X-ADV e Forza 750 è arrivato un restyling ma anche delle importanti novità, soprattutto a livello di dotazione. I due maxi scooter riusciranno a convincermi nella prova? Ve lo farò sapere – probabilmente – all'inizio della prossima settimana. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2024