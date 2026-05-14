Nilox J6, ecco la nuova city bike elettrica per muoversi agilmente in città

Nilox J6 offre cinque livelli di assistenza alla pedalata, freni a disco anteriori e posteriori e una batteria che garantisce 50 km di autonomia

Il mercato delle eBike continua a crescere e per rispondere alle esigenze di chi cerca una due ruote pratica per muoversi in città, Nilox annuncia l'introduzione all'interno della sua gamma della nuova J6 che va così a completare la gamma di city bike a pedalata assistita che si compone dei modelli J1 PRO, J2, J5 PRO e J7.

La nuova Nilox J6, specifiche tecniche

L'estetica è quella classica delle city bike con telaio a canna alta e posizione in sella eretta. La scheda tecnica mette in evidenza ruote da 28 pollici e una forcella ammortizzata che permette di affrontare senza problemi le classiche irregolarità del manto stradale dei centri cittadini, pavé inclusi.

Nilox J6

La nuova Nilox J6 si caratterizza anche per disporre di parafanghi e di un comodo portapacchi posteriore. Ovviamente presenti le luci a LED e un impianto frenante con disco sia all'anteriore e sia al posteriore. La pedalata è assistita da una motore elettrico da 250 W alimentato da una batteria da 36V - 10Ah che permette un'autonomia di 50 km. Ovviamente dipende molto dal livello di assistenza scelto (ce ne sono 5 gestibili dal display a LED), dal tipo di percorso e dal peso del ciclista.

La dotazione tecnica della Nilox J6 prevede pure un cambio Shimano a 6 rapporti. Come da normativa, il motore elettrico supporta la pedalata fino a una velocità di 25 km/h. La bici con batteria pesa 24 kg ed è in grado di supportare un peso massimo di 100 kg.

Prezzo

Quanto costa la nuova eBike Nilox J6? Il prezzo è di 899,95 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026