Cresce la voglia di maxi enduro, così come le vendite della BMW R 1250 GS che - nel corso degli anni - continuano ad essere da piani alti delle classifiche. Intanto, l'offerta della GS Experience si amplia con un progetto chiamato ''Spirit of GS'', che continua il lavoro svolto dalla GS Academy da 15 anni a questa parte. Da quest'anno, la Academy sarà seguita dagli istruttori della Blue Bike Camp di Daniele Madrigali, che abbiamo avuto modo di provare lo scorso anno, e dai ragazzi di Enduro Republic.

CARATTERISTCHE DEI CORSI La GS Academy si svolgerà con le maxi enduro della gamma BMW: dalle più piccole G 310 GS alle R 1250 GS, passando anche per la F 850 GS. Tutto si svolgerà a Ziano Piacentino (PC) e prevede una giornata attività che spaziano da percorsi fettuciati tecnici, ostacoli ricreati artificialmente fino agl splendidi percorsi della Val Tidone. Prima della parte pratica, gli istruttori forniranno una parte iniziale di teoria e vigileranno attentamente sulla corretta esecuzione tecnica degli esercizi.

CORSI E PREZZI La GS Academy precede due tipi di corso: la GS Academy Camp che insegna i fondamenti della guida in off-road e si svolge principalmente nei campi scuola, con un massimo di 10 persone per ciascuna sessione e un prezzo di 450 euro; oppure la GS Academy Track che è pensata per applicare ed affinare i fondamenti della guida in fuoristrada già in possesso e che si sviluppa sui sentieri della Val Tidone, a un prezzo di 490 euro.