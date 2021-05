La BMW R 18 è arrivata lo scorso anno, la First Edition è stata affiancata dalla più turistica Classic e, ora, il loro catalogo di accessori si fa ancora più ampio grazie agli accessori Option 719. Si tratta di una serie di optional che consentono una personalizzazione della moto di altissimo livello. Il codice interno ''719'' di BMW Motorrad è da decenni sinonimo di equipaggiamenti speciali particolarmente pregiati ed esclusivi, di richieste particolari e insolite oppure di pezzi unici.

ACCESSORI Si parte dal Design Package Aero che comprende i coperchi delle teste dei cilindri, il coperchio anteriore e il coperchio degli snorkel di aspirazione. Tutte le parti sono realizzate in lamiera di alluminio con una superficie satinata e anodizzata incolore. I coperchi delle testate presentano prese d'aria finemente lavorate che ricordano gli ''streamliner'' degli anni 1920 e 1930. L’elemento clou è il logo fatto di rame solido, cromato e parzialmente rifinito in bianco. La vernice bianca, che racchiude la sequenza numerica ''719'', ricorda gli emblemi storici che in quell'epoca erano tipicamente rivestiti di smalto.

VERNICI SPECIALI Il catalogo si arricchisce con nuove selle Option 719 con lavorazione trapuntata losangata in rilievo, oppure le ruote Aero e Icon, rispettivamente nei colori argento opaco e nero opaco. Infine c’è la caleidoscopica vernice cangiante Galaxy Dust metallizzata, che spazia da fumature di viola al blu turchese. In alternativa c’è la Titanium Silver 2, a specchio, con un effetto fumo applicato a mano che ricorda la R 90 S.