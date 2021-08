Con la S 1000 RR Isle of Man Edition BMW entra a gamba tesa tra la S 1000 RR standard e la M 1000 RR – le ho recentemente provate a Vallelunga – aggiungendo una versione in edizione limitata. La moto celebra il TT dell'Isola di Man con una colorazione unica, un'allestimento specifico e un prezzo... speciale. Scopriamo come è fatta.

A COLPO D'OCCHIO La S 1000 RR Isle of Man Edition si distingue dalla standard per la colorazione verde scuro – presa in prestito dalla BMW M3 – la scritta sul serbatoio che riporta il nome completo del modello, nonché il numero dell'esemplare, trattandosi di un'edizione limitata. Oltre alla speciale livrea troviamo un cupolino fumé, luci a LED gialle e ruote forgiate M con la stessa finitura in rame che si trova sui carter motore.

QUASI UNA M Ma le modifiche di questa S 1000 RR Isle of Man Edition non si limitano all'apparenza. Sotto le vesti, infatti, c'è quasi una M 1000 RR e oltre a diverse parti in carbonio troviamo batteria leggera M, forcellone M, cerchi forgiati M, modalità di guida Pro ma anche manopole riscaldate, cruise control, catena M endurance, M GPS LapTrigger e porta USB. Non poteva mancare, infine, lo scarico Akrapovic in titanio M-line per gonfiare prestazioni e sound.

PREZZO PER POCHI La BMW S 1000 RR Isle of Man Edition è realizzata in edizione limitata a soli 50 esemplari da BMW France. Poche unità con un prezzo alla portata di pochi fortunati: 33.055 euro, quasi a livello della M 1000 RR – 33.800 euro – e ben al di sopra di quello – 19.800 euro – della S 1000 RR standard. Farete una capatina in Francia per accaparrarvene una?