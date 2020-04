THE FINAL COUNTDOWN A inizio marzo era stata annunciata la data esatta della presentazione ufficiale della BMW R 18, e il grande giorno è finalmente arrivato. L'attesissima maxi cruiser sarà la prima di una serie di novità firmate BMW che verranno presentate in diretta streaming per via delle limitazioni in atto relative al Coronavirus: questo lo aveva affermato Casa dell'Elica dopo aver annullato i propri impegni per Eicma e Intermot 2020. Prima di vedere dal vivo la nuova R 18 bisognerà aspettare ancora un bel po', ma se volete seguire la presentazione digitale di una delle novità più attese dell'anno, rimanete aggiornati con il countdown ufficiale BMW. La diretta sarà trasmessa sui canali ufficiali della Casa a partire dalle ore 20,00, tuttavia non si esclude l'ipotesi - plausibile - di una diretta su YouTube.

COSA SAPPIAMO, COSA NO Sulla BMW R 18 si hanno molte informazioni, anche grazie a diverse foto spia, ma non sappiamo ancora tutto. Rimane incerto il numero di allestimenti in cui questa moto sarà declinata, mentre le specifiche del Big Boxer sono già state svelate al pubblico. Il motore da 1.802 cc: sarà raffreddato aria/olio, disporrà di 4 valvole e due candele per cilindro mentre la distribuzione sarà ad aste e bilancieri. L'alesaggio e la corsa sono pari a 107 x 100 mm con un rapporto di compressione di 9,6:1. La scheda tecnica del bicilindrico parla chiaro: 91 CV a 4.750 giri/min e una coppia massima di 158 Nm a 3.000 giri/min. Non ci resta altro che attendere l'unveiling per scoprire tutte le informazioni su questa nuova BMW R 18.