CONTO ALLA ROVESCIA BMW ha scosso l'intero panorama motociclistico quando ha presentato un motore boxer da 1.800 cc: il suo esordio è avvenuto al Concorso di Villa d'Este lo scorso anno, ma da quell'evento a oggi sono susseguite foto spia, indiscrezioni e concept. Finalmente, la Casa di Monaco di Baviera ha annunciato che la tanto attesa R 18 verrà svelata il prossimo 3 aprile in una diretta streaming che si potrà seguire attraverso questo link - che verrà attivato nei prossimi giorni - oppure sui canali social di BMW Motorrad.

COSA SAPPIAMO La BMW R 18 sarà il primo modello della Casa dell'Elica a montare uno dei motore boxer più grandi di sempre, nonchè uno dei propulsori più attesi dell'anno. Per ora, quello che si sa, è che il motore a cilindri contrapposti sarà raffreddato aria/olio, disporrà di 4 valvole e due candele per cilindro mentre la distribuzione sarà ad aste e bilancieri. Il motore della nuova R 18 avrà una cilindrata esatta di 1.802 cc, con alesaggio e corsa di 107 x 100 mm mentre il rapporto di compressione sarà di 9,6:1. Il peso complessivo del bicilindrico si attesterà sui 110,8 kg, tuttavia non si sa se il peso indicato sia comprensivo o meno dei 7,1 litri d'olio necessari per la lubrificazione interna. Le prestazioni indicate da BMW durante l'ultimo Technology Day parlano di 91 CV a 4.750 giri/min e una coppia massima di 158 Nm a 3.000 giri/min.