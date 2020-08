ALLA CARDANO MANIERA Per BMW il cardano è la tradizione, anni d’esperienza e miglioramenti l’hanno resa un punto di riferimento per questo tipo di trasmissione, tanto amata da chi macina chilometri per il mondo. I vantaggi del cardano sono rinomati, dura praticamente quanto la moto ed è esente da manutenzione, cose impensabili per una trasmissione a catena… o forse no. BMW ha deciso di concedere il vantaggio della trasmissione a manutenzione zero anche alle sue moto 4 cilindri ad alte prestazioni, la sportiva S 1000 RR e la nuova crossover S 1000 XR.

CARBONIO IL SEGRETO Come funziona questa catena? È davvero innovativa o è una trovata di marketing? Lo schema è quello a X-ring sigillato, certamente non una rivoluzione, la vera novità sta nel trattamento applicato ai componenti della catena. Stado a quanto afferma BMW, il segreto è il rivestimento dei rulli della catena. Si chiama ''carbonio tetraedrico amorfo, o ta-C, simile al più famoso trattamento DLC (meglio noto come Diamond Like Carbon). BMW afferma che le sue nuove catene M Endurance non necessitano di manutenzione. Ciò rende le cose più facili per i motociclisti e anche per l'ambiente poiché non è più necessario applicare prodotti di pulizia e lubrificanti.

SOLO SULLE S 1000 (PER ORA) La catena M Endurance è disponibile sono con passo 525 come optional per S 1000 RR e S 1000 XR, la Casa dell’Elica ha però già annunciato che in futuro sarà disponibile, sempre come optional, anche per gli altri modelli presenti e listino che non sfruttano la trasmissione a cardano