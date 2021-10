Batterie ricaricabili

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato come cambia la gamma moto BMW 2022. Tra tutti i modelli, però, nessuna menzione per la K 1600, la tourer di Monaco. Ora, però, spuntano i documenti di omologazione della 6 cilindri bavarese, che sarebbe pronta ad aggiornarsi.

COME SARÀ Sebbene non siano ancora trapelate informazioni relativamente alle specifiche tecniche, pare che la K 1600 – in tutte le versioni B, Grand America, GT e GTL – non beneficerà solo dell'omologazione Euro5. Se sono attese novità in fatto di motore, scarico e mappe, è però probabile che arrivino altri aggiornamenti, soprattutto in fatto di elettronica (magari proprio il cruise control adattivo)?

MOTORE Il celebre 6 cilindri in linea da 1.649 cc, al netto degli aggiornamenti necessari per superare i limiti della normativa antinquinamento, pare rimarrà fedele in tutto e per tutto al progetto che conosciamo. Architettura inclusa, che lo vede inclinato in avanti di 55°. Chissà cosa ne sarà dei 160 CV a 7.750 giri/min e 175 Nm a 5.250 giri/min... Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2021