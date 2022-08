BMW: F 500 XR, R e S, le medie che mancavano tra le G 310 e la F 750 GS

La gamma BMW Motorrad è davvero completa? Qualcuno potrebbe dire che non manchi assolutamente nulla ma, a ben guardare, è certamente più sbilanciata verso le maxi: dalla R 1250 GS – a proposito, qui trovate lei e tutte le altre BMW 2023 – fino alla gamma K 1600 e quella R 18, con la gigantesca Transcontinental – qui la prova – in cima. Non mancano le moto di grossa cilindrata ma, nelle piccole cilindrate e in quelle medie, qualcosa si potrebbe fare...

MARCHIO PREMIUM Il concetto di realizzare piccole moto ma premium, evidentemente, fa un po' a cazzotti. E infatti BMW non apre il suo listino con le 125, né tantomeno con dei cinquantini, ma con la gamma G 310: ci sono la naked R, la adventure GS e la nuovissima sportiva RR. Il divario tra queste e la moto subito successiva, però, è ampio: chi vuole salire di cilindrata si ritrova a passare dai 313 cc agli 853 cc della F 750 GS. Possibile non ci sia nulla nel mezzo?

La BMW F 500 R

LA GAMMA MANCANTE I colleghi tedeschi di Motorrad non ci stanno e hanno pensato come BMW potrebbe metterci una pezza. Con una nuova gamma 500, naturalmente: ecco allora F 500 XR, R e S – disegnate dal designer Kar Lee – spinte da un bicilindrico parallelo di 500 cc che – fantasticando – sarebbe perfetto per contenere la potenza al di sotto dei 48 CV e renderle guidabili con patente A2, ma anche nel mercato asiatico avrebbe il suo perché. Ad oggi niente di ufficiale, ma chissà che a BMW non fischino le orecchie...

