Altro che naked tranquilla, in Inghilterra con la BMW F 900 R ci corrono

Nasce in UK un campionato per la BMW F 900 R. Ecco come viene modificata per correre nel BSB (in una categoria a lei dedicata)

Nel primo contatto avevo apprezzato molto le novità introdotte sulla F 900 R, più sportiveggiante e “muscolosa” nelle linee rispetto alla F 800 R che andava a rimpiazzare; una moto dalla dinamica di guida onesta, con tanto feeling all’anteriore e molti altri pregi. Mettendola a confronto con le più agguerrite rivali del segmento in una comparativa, però, il mio giudizio è stato leggermente rivisto. Il peso in più, un po’ di grinta in meno l’hanno fatta scendere nella classifica di gradimento, ma in Inghilterra c’è chi pensa che la roadster bavarese abbia del potenziale inespresso da sfruttare, un’insospettabile indole racing.

BMW F 900 R: in UK diventa una moto da corsa

RACE BIKE A 11K Dal prossimo anno, infatti, all’interno del campionato British SuperBike ci sarà un campionato di supporto la cui griglia di partenza sarà composta solamente da BMW F 900 R opportunamente preparate per rendere al meglio tra i cordoli. ''La F900R offre una piattaforma perfetta di potenza e agilità per i motociclisti che cercano di lasciare il segno su un palcoscenico più importante e la nuova serie può diventare un trampolino di lancio per le gare Superstock o Superbike. Volevamo offrire ai piloti emergenti l'opportunità di correre a livello nazionale con una maggiore visibilità, in una serie monomarca in cui il talento dei piloti piuttosto che il budget determina la tua competitività'', queste le parole del responsabile marketing e PR Scott Grimsdall di BMW UK. L’idea è ottima, e va a seguire quelle dei nuovi trofei monomarca come la Moto Guzzi Fast Endurance (qui la mia esperienza dello scorso anno), la R7 Cup o il Trofeo RS660 di Aprilia.

COME VIENE MODIFICATA A 11.000 sterline i piloti inglesi potranno portarsi a casa una F 900 R allestita con un kit pista standardizzato, che include organi interni alla forcella K-Tech, un ammortizzatore posteriore K-Tech, uno scarico Arrow, pedane arretrate, cambio rapido e carene da corsa. Inoltre, gli pneumatici Bridgestone S21 standard vengono sostituiti con pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SC e Diablo Rain. Invariato il motore da 895 cc, 105 CV e 92 Nm di coppia massima, peccato perché sarebbe stato curioso capire se con una leggera preparazione sarebbe stato in grado di recuperare un po’ di “grinta” che al motore di serie manca. Insomma, l’anno prossimo la già spettacolare SBK inglese avrà un motivo d’attenzione in più e chissà che qualche altro costruttore decida di tornare a creare delle serie monomarca accessibili per avvicinare sempre più appassionati al mondo delle corse in moto.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 02/08/2022