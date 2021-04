SPECIAL La filiale francese di BMW Motorrad ha realizzato una speciale versione della F 900 R. La Force, che è prodotta in edizione limitata a 300 esemplari, celebra l'aviazione d'Oltralpe. Colorazione dedicata e accessori extra la rendono speciale, così come la configurazione depotenziata, che ne permette la guida con patente A2.

COM'È Colorazione blu con particolari giallo fluo, puntale e coprisella del passeggero, mini cupolino e quick shifter... La F 900 R Force è più esclusiva, come ricorda la scritta Limited Edition, ed è dedicata ai giovani, in quanto depotenziata a 35 kW. Ma è possibile riportarla a piena potenza.

SOLO IN FRANCIA La BMW F 900 R Force sarà per pochi – solo 300 esemplari – e solo per la Francia. Prezzo di 9.790 euro, vale a dire 900 euro in più della versione standard. La BMW F 900 R – qui trovate la nostra prova – è stata una delle protagoniste della comparativa naked medie lo scorso anno: se non vi ricordate come è andata, cliccate qui.