Lightfighter V3-RH. Quanto è bella la streetfighter elettrica americana?

Lightfighter V3-RH - Lo sviluppo delle moto da corsa elettriche dell'americana Lightfighter prosegue. Avevamo parlato qualche tempo fa della carenata V3, ed è di questi giorni la notizia della partecipazione della streetfighter V3-RH al Campionato AMA nella categoria Super Hooligans. Da un lato, sarà interessante scoprire come si comporterà nel confronto diretto con tradizionali nude sportive (opportunamente preparate) quali Triumph Street Triple, KTM 990 Duke, Ducati Streetfighter V2 e Yamaha MT-09. Dall'altro, al momento, non possiamo che apprezzare la bellezza di questa nuda grintosa. Le moto da corsa sono spesso accattivanti, questa lo è in modo particolare e il fatto sia elettrica la rende ancora più speciale. Godetevela nella gallery - e, qui sotto, ecco alcuni highlight e i suoi interessanti dati tecnici tra i quali spicca un ottimo rapporto tra il peso, contenuto in 186 kg, e la potenza, di ben 135 CV. Notevole anche il tempo di ricarica di circa un'ora.

Lightfighter V3-RH, correrà l'AMA nella categoria Super Hooligans

Lightfighter V3-RH, motore e cambio

Sviluppato in collaborazione con la divisione avanzata di motori elettrici di Parker-Hannifin, il motore IPM (sincrono a magneti permanenti interni) raffreddato a liquido è alloggiato in un carter dedicato con riduzione del rapporto a trasmissione diretta.

Lightfighter V3-RH, bellissimo il forcellone in alluminio

Lightfighter V3-RH, batteria

La batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizza le più recenti celle NMC (Nichel - Manganese - Cobalto) di livello automotive fornite da Farasis Energy. L’involucro in alluminio e il sistema di gestione termica sono sviluppati internamente e affinati attraverso anni di test.

Lightfighter V3-RH, impossibile restare indifferenti al suo fascino tutto racing

Lightfighter V3-RH, ciclistica

Il telaio tubolare in acciaio al cromo-molibdeno è sviluppato ad hoc ed è abbinato nella zona posteriore una struttura portante in fibra di carbonio, per ottenere la massima rigidità con il minimo peso. Le sospensioni sono Öhlins, forcella FGR e monoammortizzatore TTX.

Lightfighter V3-RH, che avantreno!

Lightfighter V3-RH, scheda tecnica

Motore: elettrico IPM in corrente alternata Parker GVM 210, raffreddato a liquido. Potenza di picco: 135 CV. Coppia di picco: 162 Nm. Regime massimo motore: oltre 11.000 giri/min. Riduzione del rapporto: 2:1, integrata, a ingranaggi sempre in presa.

Batteria: agli ioni di litio NMC con raffreddamento attivo. Tensione nominale: 383 Vdc. Tensione di picco: 440 Vdc. Corrente continua di picco: oltre 300 A. Tempo di ricarica: circa 1 ora.

Dimensioni: peso 186 kg. Inclinazione cannotto / avancorsa: 24,5° / 100 mm. Altezza sella: 825 mm. Interasse: 1.435 mm.

Sospensioni: anteriore, Öhlins FGR 252. Posteriore, Öhlins TTX36.

Freni: anteriore, pinze Brembo GP4-RX / dischi Brembo da 320 mm con scanalature a T. Posteriore, pinza Brembo CNC Supersport.

Ruote: OZ Racing in alluminio forgiato, 17 x 3,50'' anteriore, 17 x 6,00'' posteriore.

Gomme: Dunlop Superbike Slick 120/70 - 200/60

Lightfighter V3-RH, le tabelle portanumero sono parte dei requisiti della categoria Super Hooligans

