Un contagiri analogico, un cupolino regolabile e una piastra per il serbatoio: ecco le ultime novità firmate Wunderlich per BMW R 18

Wunderlich amplia l'offerta di accessori e optional per la BMW R 18, la classica bavarese che da poco si è aggiornata nelle versioni Transcontinental e B. Per la precisione, la proposta si allarga con un cupolino regolabile nell'inclinazione, un contagiri supplementare che si sposa con la strumentazione analogica, e una piastra di supporto per il serbatoio.

La griglia portapacchi da serbatoio si integra con le linee del serbatoio, grazie ad una fomra che unisce uno stile sinuoso e funzionalità. Le superfici cromate lucide spiccano nel contrasto con il serbatoio nero lucido. Si possono trasportare borse compatibili o altri bagagli (fino a un peso di 5 kg), attraverso un fissaggio a tre punti: sui due lati della testa dello sterzo e sulla copertura del serbatoio. La struttura tubolare in acciaio (Ø da 12 a 16 mm) di diametro garantisce la necessaria rigidità del componente. Il Tank Rack cromato lucido è sicuramente in linea con il fascino della R 18, ma è disponibile anche in versione nero ludico.

Prodotto in Germania, e con 5 anni di garanzia, il nuovo Tank Rack di Wunderlich (cromato Art. n. 11880-000, nero n. 11880-002) è in vendita a 306,54 euro IVA inclusa.

Si chiama Cruise il nuovo cupolino che Wunderlich ha disegnato per la BMW R 18. Design classico e pensato per chi cerca più comfort ma senza rinunciare allo stile. Le sue dimensioni fan sì che il cupolino coniughino una buona protezione e un design integrato alle linee della moto. Il cupolino Cruise è spesso 5 mm, è regolabile nell'inclinazione, è resistente alla benzina e ai raggi UV, non genera fastidiose distorsioni ottiche e beneficia di un trattamento antigraffio. Inoltre, i bordi lucidati: solo in questo modo, oltre ai vantaggi aerodinamici, il cupolino può offrire una vista frontale perfetta. La struttura dell’attacco del cupolino è realizzata in tubi di acciaio da 16 mm di diametro, si fissa ai supporti del gruppo ottico e della strumentazione. L’inclinazione del cupolino si può regolare comodamente di 60 mm, con i due supporti laterali agevoli anche con i guanti da moto indossati.

Prodotto in Germania, e con 5 anni di garanzia, il nuovo Cupolino Cruise (Art. n. 18011-002) è in vendita al prezzo di 409,06 euro IVA inclusa.

Per tutti coloro che non si accontentano di avere “solo” il tachimetro a bordo delle loro BMW R 18, Wunderlich ha realizzato un contagiri “aggiuntivo”. Nella sua realizzazione gli uomini di Wunderlich si sono assicurati meticolosamente che la divisione della scala (fino a 6.000 giri), gli indici, la grafica del quadrante e il carattere utilizzati, corrispondessero esattamente a quelli del tachimetro. Stesso discorso per il vetro cromato dell'alloggiamento nero e per l'illuminazione a LED. Il contagiri è montato sulla parte alta a sinistra del tachimetro, utilizzando il kit di montaggio, incluso il cablaggio specifico del veicolo per il collegamento elettrico.

Prodotto in Germania, e con 5 anni di garanzia, il nuovo Contagiri R 18 Edition (Art. n. 44587-202) è in vendita al prezzo di 204,94 euro IVA inclusa.

Pubblicato da Giorgio Sala, 29/10/2021