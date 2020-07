MOBILITÀ INTELLIGENTE Non si ferma il mondo delle bici elettriche (qui la nostra guida per conoscere più da vicino come sono fatte e come funzionano) e della micromobilità sostenibile, che affascina tanto gli italiani quanto i produttori di automobili, che in numero sempre maggiore propongono una propria linea di e-bike e monopattini: FCA (Fiat e Alfa Romeo), Peugeot, Skoda, BMW, e oggi anche Mercedes-Benz, che ha presentato la sua nuova collezione di monopattini elettrici e biciclette (solo muscolari).

INSIEME A SEGWAY... Per quanto riguarda la micromobilità, la proposta di Mercedes passa tramite due monopattini prodotti da Segway e Micro, e personalizzati con la grafica della stella a tre punte. Il modello di punta è il best seller ES2, che ha un’autonomia dichiarata di 25 km e una velocità massima di 25 km/h. Il peso è di 12,5 kg, e si rivela particolarmente comodo negli spostamenti di tutti i giorni grazie al sistema “one push” che consente di ripiegare il monopattino in pochi secondi. Ammortizzatori su entrambe le ruote, doppio sistema di frenata elettrico e meccanico (entrambi con funzione antibloccaggio), luci anteriore e posteriore.

... E MICRO Il modello di Micro è invece alimentato da un motore elettrico da 250 watt, con una batteria da 280 Wh, che promette un’autonomia di circa 25 km e una velocità massima di 20 km/h. Diversi, per entrambi, i livelli di assistenza alla marcia, che regalano una maggiore spinta o una maggiore percorrenza complessiva.

BICICLETTE PER TUTTI I GUSTI Per quanto riguarda le biciclette muscolari, Mercedes propone tre modelli diversi, pensati per soddisfare le esigenze di tutti.

CRATER LAKE Caratterizzata da una livrea nera, la Crater Lake è una fitness pensata per il tempo libero e le escursioni in città, senza disdegnare qualche fuori porta un po’ più avventuroso. Telaio in alluminio, ruote da 28 pollici, cambio Shimano a 27 rapporti, freni a disco e forcella ammortizzata.

AVENTURA Si tratta di una trekking realizzata su base Crater Lake, ma arricchita con accessori specifici per le escursioni e i tragitti più lunghi: parafanghi, cavalletto posteriore, luci anteriore e posteriore, portapacchi.

RAVEN La mountain bike di Mercedes offre ruote da 27,5 o da 29 pollici, freni a disco, forcella ammortizzata e 22 rapporti.

DOVE TROVARLI Tutti gli articoli della collezione Mercedes-Benz dedicati alla mobilità sostenibile beneficiano del bonus mobilità varato dal Governo con il Decreto Rilancio, e possono essere acquistati presso i concessionari della rete italiana.