Hai una moto BMW? Ecco come vivere esperienze uniche con "Fuel For Life"

Chi non vorrebbe prendere parte ad una sessione in un circuito della MotoGP seguito da istruttori professionisti, o andare alla scoperta di angolo di mondo selvaggi in sella ad una Adventure? Queste e molte altre esperienze BMW Motorrad saranno disponibili sul nuovo portale online ''Fuel For Life'', che inizialmente presenterà le due categorie ''Travel'' e ''Training''. A seconda del budget individuale e di quanto tempo si ha a disposizione, Fuel For Life permetterà di selezionare l'offerta ideale da una vasta gamma di itinerari e destinazioni. Subito dopo aver concluso la ricerca, il cliente viene infatti indirizzato al partner BMW Motorrad appropriato per procedere con la prenotazione.

I VIAGGI SU STRADA Che sia su asfalto o in fuoristrada l’importante è macinare chilometri, Nella sezione Travel per il 2022, BMW propone ''The Great Getaway'': tre stimolanti destinazioni, perfette per una fuga. In Costa Rica, Portogallo e Stati Uniti, 8 giorni da spendere in sella alla gamma BMW R 18. Guide turistiche professionali accompagneranno i clienti, nel pacchetto sono inclusi l’alloggio in hotel e pasti selezionati oltre a un veicolo di supporto. Le tappe sono da 150 a 200 chilometri possono essere completate rapidamente ma in modo rilassato grazie al numero ristretto di partecipanti. Oltre a panorami incontaminati ci sarà un ''Urban Day”, durante la quale i partecipanti si immergono completamente nel trambusto delle città più famose del mondo: San José in Costa Rica, Lisbona in Portogallo e Portland in Oregon, USA. In Portogallo (prenotabile ora) i tour si svolgeranno da aprile a giugno 2022 e negli USA (prenotabile a breve) da agosto a ottobre 2022. I tour offrono un piacere di guidare inimitabile combinato con esperienze indimenticabili. Il tour in Costa Rica è attualmente in corso dunque non prenotabile.

ALLA SCOPERTA Se per voi viaggio fa rima con avventure allora ''Follow The Trails”, che porta i clienti in luoghi remoti e sconosciuti dell'International GS Trophy, è la scelta giusta. Fuori dai sentieri battuti, i partecipanti seguono le orme dei team del GS Trophy ed esplorano paesaggi incontaminati su modelli BMW GS (R 1250 GS, F 750 GS, F 850 GS) in Mongolia, Albania e Tailandia.

A SCUOLA DI MOTOGP La ''Racing School Europe'', invece, offre esperienze adrenaliniche su moto supersportive come la BMW S 1000 RR e M 1000 RR. Sui circuiti MotoGP e WorldSBK di fama mondiale come il Mugello in Italia, il ''Circuit Ricardo Tormo'' a Valencia, Spagna, o ''Motorland Aragon'', anch'esso in Spagna, si potranno migliorare le proprie abilità di guida con l'aiuto di istruttori professionisti. Per principianti, avanzati o semi-professionisti - l'apprendimento in piccoli gruppi permette ai motociclisti di ogni livello di ricevere la formazione giusta.